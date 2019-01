România, aderare la Schengen. Dăncilă, anunț în premieră "Astazi, in plenul Parlamentului (European n.red.) un eurodeputat roman mi-a cerut sa am discutii cu premierii tarilor care se opun aderarii Romaniei la spatiul Schengen, sa merg in parlamentul olandez sa sustin aceasta situatie, dar in Consiliul European, din pacate, nu participa primul-ministru. In Consiliul European participa presedintele Romaniei si cred ca trebuie sa foloseasca aceasta oportunitate in care se intalneste cu ceilalti prim-ministri pentru a discuta foarte serios acest aspect", a declarat Dancila, la Antena 3. Ea a precizat ca ii va contacta pe sefii guvernelor tarilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

