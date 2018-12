Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua victorii cu Cehia (31-28) si Germania (29-24), Romania joaca pentru șefia grupei cu Norvegia, cea mai titrata naționala din lume in handbalul feminin.La pauza, Romania conduce cu 18-12. Romania este deja calificata in grupa principala. Fetele antrenate de Ambros Martin vom…

- Am invins Germania cu 29 - 24 In cel de-al doilea joc din grupa, Romania s-a impus in fața Germania, scor 29-24, și a obținut deja calificarea in Grupele Principale ale Campionatului European de handbal feminin din Franța. Tricolorele au condus pe toata durata partidei, au intrat la pauza cu un avantaj…

- Marcatoare pentru Romania: Buceschi 11 goluri, Neagu 5, Pintea 4, Geiger 3, Udristoiu 2, Florica 2, Dedu 1, Laslo 1. Pentru Germania s-a remarcat Behnke 8 reusite. In urma rezultatului, tricolorele au maximum de puncte, 4, dupa ce in meciul de debut au trecut de Cehia, cu 31-28 (17-11). Cu 5 goluri…

- Dupa prima zi, tricolorele sunt pe locul 1. Ele si-au luat ti revansa dupa esecul de anul trecut de la Mondiale. De Ziua Nationala, tricolorele au promis ca vor încerca sa ofere un cadou tuturor românilor si sa învinga Cehia la debutul Campionatului European. În subsidiar,…

- Romania s-a impus in fața Cehiei, scor 31-28, in partida de debut de la Campionatul European de handbal feminin din Franța. Romania a avut aseara un portar fenomenal in primele 30 de minute. Aflata la doar al doilea sau meci la Europene, dupa ce si-a facut debutul in 2016, contra Germaniei, Iulia Dumanska…

- ROMANIA - CEHIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Tricolorele au o revansa de luat de 1 decembrie. Joaca impotriva Cehiei, nationala care le-a eliminat in optimile Mondialului de anul trecut. Acum, cele doua reprezentative se intalnesc in primul meci al grupei de la Europene. ROMANIA - CEHIA…

- Nationala feminina a plecat in aceasta dimineata spre Franta, la Brest, acolo unde va sustine primele trei meciuri din grupa D a Campionatului European de handbal feminin. Romania va debuta pe 1 decembrie, de la ora 19.00, in compania Cehiei. Madalina Zamfirescu a stat de vorba cu...

- Naționala feminina de handbal a Romaniei face parte din grupa D a Campionatului European 2018 din Franța (29 noiembrie-15 decembrie), alaturi de Norvegia, septupla campioana europeana, Germania si Cehia. Tricolorele pregatite de Martin Ambros vor juca primul meci sambata, 1 decembrie, cu Cehia, ora…