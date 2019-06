"In data de 5 iunie 2019, Romaniei i-au fost virate de la Uniunea Europeana 88 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), ajungandu-se astfel la suma de 1,7 miliarde euro, intrata de la inceputul acestui an in contul platilor directe efectuate de APIA. Valoarea totala a fondurilor europene pe care Romania le-a primit in 2019 pentru agricultura si dezvoltare rurala se ridica la suma de peste 2,2 miliarde euro (plati directe si investitii)", precizeaza sursa citata.



Potrivit MADR, totalul fondurilor intrate in conturile fermierilor romani in perioada 2017-2019 depaseste…