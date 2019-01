In ziua in care Romania a preluat oficial – pentru prima oara de cand face parte din familia UE -presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, comisarul european pentru Politica Regionala a transmis un mesaj referitor la acest eveniment. “Acest mandat de sase luni are loc intr-un moment plin de provocari, ceea ce reprezinta un motiv in […] Romania a preluat presedintia Consiliului UE. Corina Cretu: Acest mandat de sase luni are loc intr-un moment plin de provocari is a post from: Ziarul National