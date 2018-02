Romania a pierdut licitatia pentru exportul de gaze catre Ungaria

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom este in discutii privind exportul in tarile vecine al gazelor care vor fi extrase din Marea Neagra, insa a pierdut licitatia pentru rezervarea de capacitate pe conducta spre Ungaria, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, potrivit Agerpres. "Pentru atingerea…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor a fost…

- OMV Petrom a inceput sa poarte discuții cu diverși clienți pentru vanzarea gazelor pe care le va extrage din Marea Neagra, momentan neavand niciun contract semnat, a anunțat Mariana Gheorghe, CEO-ul companiei petroliere. Ea a menționat ca decizia de investiție va fi luata impreuna cu partenerul ExxonMobil,…

- Austria și Ungaria se dovedesc extrem de interesate de gazele din Marea Neagra, în timp ce liderii decizionali de la București dau senzația ca nu au nicio strategie concreta în aceasta direcție.

- 'Cand vor functiona la maximum, vor fi 9-10 miliarde de metri cubi de gaze pe an care vor veni din Marea Neagra, timp de 20 de ani, care vor aduce statului roman redevente de 2,8 miliarde de euro in 20 de ani. (...) Exista circa 200 de miliarde de metri cubi rezerve in Marea Neagra doar pe ceea ce s-a…

- Productia de gaze a Romaniei ar putea ajunge in 2025 la 18-20 de miliade metri cubi, "daca va ajunge Marea Neagra la potential complet de exploatare", a declarat Sorin Calin Gal, director general, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018. In acest…

- Romania este al treilea producator european de gaz, al treilea de petrol si ocupa locul cinci la productia de carbune si cu toate acestea, ocupa abia locul 13 ca producator de energie electrica. Anul trecut, pe fondul unui consum de energie ridicat, s-a importat energie electrica. Este clar ca avem…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- Expozitia "Ex-Libris Brancusi", care reuneste lucrarile a peste 200 de artisti plastici - graficieni, pictori, sculptori, ceramisti - din Romania, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia si Turcia, a fost vernisata luni in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni. Expozitia…

- O nava sub pavilion moldovenesc a fost pe cale sa se scufunde in Marea Neagra, in apropiere de judetul roman Constanta. Cei sapte oameni care se aflau la bordul ambarcațiunii au fost evacuati de salvatorii romani. Echipajul era format din marinari din Rusia, Ucraina si Republica Moldova. Potrivit informatiilor…

- Intrarea in acceleratia a relatiilor bilaterale romano-maghiar din ultimul an este fara precedent. La fel si neclaritatile sau balbele de comunicare din partea oficialilor romani. Episodul vanzarii integrale a gazului din Marea Neagra celor trei companii unguresti ramane un dosar inca neclarificat,…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI. Potrivit…

- Fost ministru de Externe al Ungariei: „Niciun maghiar nu ar fi gata sa moara pentru Transilvania” „Europa a fost foarte eficienta in a-si solutiona dificultatile, si sper ca aceasta traditie va continua. Sunt sigur ca vor veni lideri noi, competenti. Este foarte putin probabil ca vor deveni dictatori…

- Autoritatile ungare au returnat catre Ucraina zece migranti dintr-un grup de 11 care au ajuns in Ungaria la bordul unui avion usor ce a aterizat pe 12 ianuarie in apropierea localitatii Kallosemjen din nord-est, informeaza vineri agentia MTI. Potrivit unui purtator de cuvant al politiei…

- CEO-ul OMV vorbeste, intr-un interviu acordat Hotnews.ro, despre orizonul proiectului Neptun, de la Marea Neagra, dezvoltat de Petrom si Exxon, dar si care ar putea fi liniile strategiei de piata a Petrom. Nu in ultimul rand, seful OMV aduce lamuriri si cu privire la relatia companiei romanesti cu Gazprom.

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Romania s-a calificat in play-off-ul Campionatului Mondial de anul viitor dupa un meci de infarct cu Ucraina, terminat la egalitate, scor 26-26. Romania a tremurat serios pentru calificarea in play-off-ul Campionatului Mondial de anul viitor, care va avea loc in Germania și Danemarca. "Tricolorii" aveau…

- ♦ Mariana Gheorghe (61 de ani) isi incheie mandatul la conducerea OMV Petrom, singurul producator local de petrol si gaze. Miscarea marcheaza una dintre ele mai puternice schimbari din mediul de business local si pune punct unui mandat inceput in vara anului 2006 care a produs transformari semnificative…

- Remus Borza, parlamentar si fost administrator judiciar al Hidroelectrica spune ca nu crede ca ministrul energiei, Toma Petcu stia de schimbarile care se preconizau la Petrom, cea mai mare companie din Romania si cel mai mare contribuabil la bugetul de stat. Pe neasteptate, marti dimineata,…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, pleaca de la conducerea companiei dupa aproape 12 ani, fiind unul din cei mai longevivi CEO din Romania. Compania a anuntat marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), unde este…

- Unul dintre cei mai longevivi CEO din Romania, Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, a anunțat ca pleaca de la conducerea companiei. Compania a transmis, printr-un comunicat, ca cea care ii va lua locul este Christina Verchere.

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom ar putea decide marti inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO, au declarat pentru HotNews.ro surse din domeniu. Una dintre propunerile avansate de catre compania austriaca OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, este Christina Verchere, actualul presedinte…

- OMV va discuta cu partenerul american Exxon despre proiectul "Neptun" din Marea Neagra, pentru ca in 2018 sa se ia decizia finala de investitie, iar acest lucru este inclus in calendar, a declarat miercuri directorul general al OMV, Rainer Seele, la o intalnire cu jurnalistii, transmite APA.…

- Un program de amploare s-a finalizat oficial ieri, la Hotel Astoria, unde a avut loc prima zi de conferinta din cadrul proiectului transfrontalier de prevenire si combatere a inundatiilor in bazinele raurilor Siret si Prut. „EAST AVERT MIS ETC 966" consta in implementarea unui sistem modern de monitorizare…

- "Stop Contrabanda" Autoritatile române au oprit în acest an aproape 150 milioane de tigari de contrabanda sa ajunga pe piata neagra, valoarea capturilor ridicându-se la 80 de milioane de lei, conform datelor facute publice de British American Tobacco. Cele 150 de milioane…

- Peste 130.000 de angajați din magazinele Kaufland la nivel internațional vor beneficia, de la finalul acestui an, de imbracaminte de lucru fabricata din bumbac organic, certificat Fairtrade. Aceasta este o premiera pentru piata locala si face parte din strategia ampla de employer branding a companiei,…

- Comisiile reunite de cultura au respins marți, cu patru voturi "pentru" și opt "impotriva", un amendament la bugetul agenției naționale de presa AGERPRES, depus de deputatul Eugen Tomac, care prevedea sumele necesare pentru dezvoltarea rețelei de corespondenți in Republica Moldova, Ucraina, Serbia,…

- Pentru a evita apariția unui eventual focar in Romania, fiecare bagaj al celor care intra in țara este atent verificat de inspectorii vamali. In cazul in care sunt descoperite produse din carne sau lactate, sunt confiscate pe loc.

- CSM Bacau s-a remarcat și la ultimul turneu internațional al anului: Festivalul Romanesc de Judo. Desfașurat pe parcursul a doua zile, la București, Festivalul a reunit peste 1000 de judoka de la 50 de cluburi din țara, dar și din Grecia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova. „Csmeii” s-au…

- In perioada 1-3 decembrie a.c., la Chișinau – Republica Moldova s-au desfașurat Campionatele Naționale ale Moldovei Open, competitie la care au participat peste 295 sportivi din 5 țari -Rusia, Polonia, Ucraina, Romania, Republica Moldova. CSM Sfantu Gheorghe a participat la aceasta prestigioasa competiție…

- ”Ajungem la un subiect sensibil pe care mediul de afaceri ni l-a ridicat de foarte multe ori si anume marirea contingentului de lucratori straini pe teritoriul Romaniei. Am avut deja mai multe discutii cu mediul de afaceri, care ne cere sa deschidem granitele pentru cei din Republica Moldova sau…

- In perioada 24-25 noiembrie, Facultatea de Inginerie Alimentara din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava organizeaza cea de-a VII-a ediție a conferinței internaționale „Biotehnologii. Prezent și perspective”. Conform USV, la conferința va participa un numar important de profesori, cercetatori…

- Dupa ce partidul Svoboda/Libertate a blocat Forumul Minoritaților Naționale din Ucraina, la care au fost prezenti, saptamana aceasta, politicieni din Bulgaria, Romania, Polonia, Ungaria, precum și deputați ai Parlamentului European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a adresat o scrisoare deschisa presedintelui…