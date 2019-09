Tribunalul Uniunii Europene a anuntat marti ca a respins o actiune introdusa de Romania impotriva Comisiei Europene prin care solicita anularea unei decizii de a inregistra o propunere de initiativa cetateneasca privind protectia persoanelor care apartin unei minoritati nationale si lingvistice.

Tribunalul UE a confirmat decizia Comisiei Europene de a inregistra propunerea de initiativa cetateneasca europeana "Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe", informeaza agerpres.ro.

