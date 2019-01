România a pierdut la Alexandria Sambata, 5 ianuarie 2019, la Alexandria, municipiul reședința de județ Teleorman, echipa naționala de volei feminin a Romaniei a pierdut la mustața meciul de volei cu echipa naționala a Spaniei din cadrul preliminariilor pentru Campionatul European de volei. Dupa infrangerea romancelor de la Alexandria, echipa naționala de volei urmeaza sa joace cu echipa naționala a Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei feminine de volei a Romaniei, bulgarul Nikolai Ivanov, ramane optimist in privinta calificarii la Campionatul European din 2019, in ciuda infrangerii suferite in fata Spaniei, cu 2-3, sambata, la Alexandria, in penultimul meci din Grupa F. Ivanov pune infrangerea tricolorelor pe…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a reusit o victorie dramatica in fata Spaniei, cu scorul de 27-25 (10-12), marti seara, la Nancy, in Grupa principala 2 a Campionatului European - EHF EURO 2018 din Franta.Tricolorele au obtinut o victorie foarte dificila in fata unei echipe deja eliminata din…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a reusit o victorie dramatica in fata Spaniei, cu scorul de 27-25 (10-12), marti seara, la Nancy, in Grupa principala 2 a Campionatului European - EHF EURO 2018 din...

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a castigat, marti seara, in fata Spaniei, cu scorul de 27-25, in cel de-al doilea meci din Grupa principala II a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din...

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a castigat, marti seara, in fata Spaniei, cu scorul de 27-25, in cel de-al doilea meci din Grupa principala II a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta.

- Romania a invins, miercuri, Spania cu la meciul disputat in cadrul Campionatului European de handbal femininIn prima repriza, romancele au fost conduse in permanenta de echipa Spaniei, insa nationala feminina de handbal a preluat conducerea meciului in repriza a doua. Duminica, nationala…

- Echipa nationala Under 19 a fost repartizata in Grupa 1, in urma tragerii la sorti pentru Turul de Elita, premergator Campionatul European de anul viitor. Romania va intalni Irlanda, Rusia si Azerbaidjan in drumul catre EURO 2019, scrie news.ro.Gazda grupei va fi Rusia, meciurile urmand a…

- Nationala de futsal a Romaniei a invins formatia Spaniei, vicecampioana europeana, cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, intr-un meci amical disputat in Sala Sporturilor din Odorheiu Secuiesc, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal.