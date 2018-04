Stiri pe aceeasi tema

- Sute de elevi, profesori dar și parinți ai acestora au participat azi, 3 aprilie, la deschiderea festiva a Olimpiadei Naționale de Matematica de la Satu Mare. Evenimentul s-a desfașurat la ora 18.00, in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor. Oaspeții au fost primiți la intrarea in Casa de Cultura…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș celebreaza „Romania 100” prin lansarea pe platformele virtuale a unui film etnografic, intitulat... The post Pasiune de colecționar in satul Berini appeared first on Renasterea banateana .

- Vlad Mateescu, directorul Filarmonicii “Paul Constantinescu”, a fost desemnat “Managerul anului” de catre Fundația Muzza care, sub inaltul patronaj al Institutului Cultural Roman, a organizat la Hard Rock Caffe din București Gala Premiilor Jazz 2017. Distincția i-a fost acordata pentru organizarea…

- Implinirea la 27 martie 2018 a 100 de ani de la momentul in care Sfatul Tarii de la Chisinau a votat unirea Basarabiei cu Romania, a oferit ocazia rememorarii acestui eveniment. Liceul Teoretic Teius in parteneriat cu Primaria, Biblioteca Oraseneasca, Casa de Cultura, Centrul de Informare Turistica…

- Andra, formatia Vita de Vie si Marina Voica se numara printre castigatorii premiilor revistei "Actualitatea Muzicala" a Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania pentru anul 2017. Cea de-a XXVIII-a editie a Galei Premiilor Anuale ale Revistei "Actualitatea Muzicala" s-a desfasurat…

- Ansamblul Studentesc „Arcanul USV", in parteneriat cu Consiliul Judetean Suceava, Primaria Suceava, Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava, Casa de Cultura a Studentilor Suceava si Grupul de Initiativa al Romanilor din Basarabia, organizeaza marti, 27 martie, spectacolul ...

- Primaria Municipiului Zalau, alaturi de unitațile subordonate Transurbis, Citadin, Serviciul de Administrare a Domeniului Public, Poliția Locala Zalau, Direcția de Asistența Sociala, Casa Municipala de Cultura și Ocolul Silvic “Stejarul” se implica activ in campania WWW Earth Hour (Ora Pamantului),…

- Proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzilor va avea efecte contrare celor scontate de catre initiatori si va reduce accesul la finantare pentru o larga categorie de cetateni, atrag atentia peste 50 de reprezentanti ai mediului academic si antreprenorial din Romania. Acestia au semnat…

- Joi, 22 martie, de la ora 10.00, in Sala mare a Ateneului Roman, va avea loc repetitia generala deschisa publicului a concertului aniversar Dan Grigore, alaturi de Misha Katz si orchestra Filarmonicii „George Enescu“.

- Dispariția tragica a lui Andrei Gheorghe i-a luat prin surprindere pe romani. Mii de oameni au lasat mesaje de condoleante pe pagina de Facebook a lui Andrei Gheorghe, dupa ce s-a aflat ca jurnalistul a murit."La ce ma gandesc? Ca sunt trista....pai cum Andrei Gheorghe ?Logica…

- Decesul cunoscutului om de presa,Andrei Gheorghe , la doar 56 de ani, a socat o tara intreaga. Psihologul Cezar Laurentiu Cioc detaliaza ceea ce avem de invatat despre viata in urma mortii total neasteptate a unuia dintre cei mai buni jurnalisti din Romania. „Midnight Killer-ul” audio-vizualului romanesc,…

- Cazacii Rusiei, cea mai buna companie de dans rusesc din lume, va avea 3 spectacole in Romania: Iasi (23 martie 2018, Opera Nationala), Constanta (25 martie 2018, Casa de Cultura a Sindicatelor) si Bucuresti (26 martie 2018, Sala Palatului). In show-ul de 2 ore trupa s-a decis sa includa o SURPRIZA…

- In An Centenar pentru Romania avem convingerea ca traditiile, folclorul si datinile neamului nostru sunt duse mai departe. Ne-au demonstrat-o, in cursul zilei de ieri, elevii Liceului Tehnologic Sat Margariti Comuna Beceni prezenti la Festivalul Artistic al Elevilor Buzoieni.

- ♦ Cele mai multe disparitii de nume au avut la baza tranzactii in urma carora noii proprietari au redenumit retelele ♦ Primii zece jucatori de pe piata locala au facut in 2016 afaceri de 12 mld. lei. Cinci branduri din piata de bricolaj au disparut din Romania in ultimii cinci ani.…

- „Muzica nu este, cum crede atata lume, numai visare și distracție. E munca, munca grea. Dar și imens de binecuvantata”, afirma George Enescu (la inceputurile carierei sale)… Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad organizeaza o noua intalnire cu membrii Fundației Culturale „Remember Enescu”, colaboratori…

- Premierul Viktor Orban, care se pregateste de alegerile generale din aprilie, a transmis, la Cluj-Napoca, un mesaj populist cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. „Nu ne dorim nici astazi altceva in afara de a ne putea sarbatori impreuna eroii si sa ne putem cladi o viata in care putem vorbi liber…

- "Am trimis o invitatie doamnei director interimar pentru ca marti, 20 martie, ora 12:00, sa fie prezenta la audieri in fata membrilor comisiei. Acel interviu cu Serbastian Ghita a fost difuzat de patru televiziunii in acelasi timp. Pe noi nu ne intereseaza ca celelate televiziuni au dat interviul.…

- Ne invadeaza gunoaiele. Clujul și le-a dus la Oradea, Valcea, la București In trei ani nu vom mai avea unde sa ne depozitam gunoaiele. Capacitatea de depozitare a Romaniei este de 18 milioane de tone, iar jucatorii din industrie sunt amenintati de proiectul privind regimul deseurilor, avertizeaza Coalitia…

- Dupa ce a cantat pe cele mai mari scene ale lumii, Teodora Gheorghiu se pregateste pentru primul ei turneu de recitaluri in Romania. Turneul se va desfasura in perioada 16-29 martie, in sase orase din tara.Celebra soprana va incepe turneul la Pitesti, apoi va trece prin Caracal, Brasov, Alba Iulia, Arad,…

- Startupul romanesc UiPath, despre care presa tech internationala a scris ca tocmai a obtinut o finantare de 120 de milioane de dolari, recruteaza specialisti IT din Romania, pe platforma de joburi pusa la dispozitie de StartupCafe.ro si SmartDreamers.

- Ghinion repetat pentru Constantin Nițuc, cel care de peste 20 de ani indeplinește funcția de purtator de cuvant al Primariei Barlad. Nici cel de-al treilea concurs organizat in ultimul an pentru gasirea unui subaltern nu s-a soldat cu angajare, așa ca, timp de cateva luni, adica pana cand va fi organizat…

- Sute de magazine online apar lunar in Romania - anul trecut existau circa 7.000 de magazine online active in Romania, iar in prezent crestem cu sute de magazine lunar, spune Florinel Chis, director executiv la Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO). Pe langa start-up-uri sunt si magazine fizice…

- Pe 8 martie, Primaria Vaslui ne invita la Concertul Primaverii, care va avea loc la Sala Sporturilor, iar protagoniștri vor fi Filarmonica din Ploiești, alaturi de soliștii Cezar Ouatu, Nico, Romeo Zaharia și Doina Moroșanu. Cele mai frumoase capodopere vocale și instrumentale clasice, pop și pop-opera,…

- Expozitii de fotografie legate de universul montan si alpinism, dezbateri publice, filme, prezentari de carte, concursuri sportive vor avea loc in cadrul celei de a treia editii a Alpin Film Festival, unicul festival de cultura si educatie montana din Romania, care se desfasoara in perioada 27 februarie…

- Universitatea Babes-Bolyai, pe podiumul Galei Premiilor Radio Romania Cultural Cele trei distinctii speciale ale Galei Premiilor Radio Romania Cultural vor fi acordate in acest an actritei Tamara Buciuceanu-Botez, Universitatii Babes-Bolyai si Filarmonicii ''George Enescu''. "Celor trei premii…

- Cele trei distinctii speciale ale Galei Premiilor Radio Romania Cultural vor fi acordate in acest an actritei Tamara Buciuceanu-Botez, Universitatii Babes-Bolyai si Filarmonicii ''George Enescu''. Evenimentul va avea loc pe 19 martie, de la ora 19,00, la Teatrul Odeon din Bucuresti,…

- Publicul timișorean este invitat sa descopere cum autorul reușește sa traseze in eseul sau puncte de legatura intre doua spații culturale, prin prisma receptarii lui Roland Barthes in cultura romana, in perioada comunista. Lansarea va avea loc joi, 1 martie, de la ora 18.30. Invitați sa prezinte…

- Ciprian Marica a crescut la ros-albi, club unde a evoluat si a castigat trofee. Totusi, pe finalul carierei, la revenirea in campionatul intern, a preferat sa joace la marea rivala, FCSB. S-a retras, insa va activa tot in fotbal, in sectorul administrativ. Acum, a urmarit derby-ul si e convins ca…

- Ca sa reziste la dezbaterile prelungite, aleșii au avut pauze de masa! N. Dumitrescu Ședința Consiliului Local Ploiești de la sfarșitul saptamanii trecute, destinata exclusiv dezbaterii și aprobarii bugetelor instituțiilor aflate in subordinea legislativului, cat și a bugetului orașului, a fost un adevarat…

- Alvaro Stoian, in varsta de 17 ani, s-a nascut in Spania, dar parinții lui sunt romani. El locuiește in Madrid, acolo unde studiaza pianul, instrument cu ajutorul caruia a impresionat și juriul de la Romanii au talent. Alvaro nu vorbește foarte bine limba romana, dat fiind faptul ca nu a trait in țara…

- Doi romani care canta pentru a-și caștiga traiul la metroul din Paris au decis sa participe anul acesta la Romanii au talent sezonul 8 care a debutat vineri seara. Maya și Mario Preda au reușit sa treaca in etapa viitoare a showului de divertisment de la Pro TV. Maya și Mario, parinții a doi copii,…

- Joi seara a inceput Festivlaul de Film de la Berlin, ediția din 2018. Deschiderea oficiala a fost reprezentata de lansarea in premiera a animației „Isle of Dogs”, de Wes Anderson. Unul dintre invitații speciali ai galei de deschidere a fost celebra actrița britanica, premiata cu Oscar, Helen Mirren.…

- Un concert de muzica baroca, sustinut de Musica Ricercata Orchestra, avandu-l la pupitru pe tanarul dirijor Gabriel Bebeselea, va avea loc pe 6 martie, de la ora 19,00, informeaza Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura, intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES. Intitulat "La lumiere…

- Brandul de bere Holsten, parte a portofoliului United Romanian Breweries Bereprod (URBB), lanseaza noua campanie de imagine „Holsten - Frația Berii”, in parteneriat cu legenda fotbalului romanesc, Gheorghe Hagi, și echipa de fotbal FC Viitorul Constanța. „Holsten este un brand cu o tradiție bogata,…

- Brandul de bere Holsten, parte a portofoliului United Romanian Breweries Bereprod (URBB), lanseaza noua campanie de imagine „Holsten - Fratia Berii”, in parteneriat cu legenda fotbalului romanesc, Gheorghe Hagi, si echipa de fotbal FC Viitorul Constanta. „Am simtit inca de la inceputul parteneriatului…

- Teatrul Independent „Osono”, din Sfantu Gheorghe, a fost invitat sa susțina o reprezentație a spectacolului – documentar „Chipul din oglinda apei” in cadrul programului „Bacau – Capitala Tineretului din Romania”. Spectacolul trupei covasnene a fost prezentat ieri, in Sala Mare a Filarmonicii „Mihail…

- In premiera, Sala Mare a Operei Romane se transforma in sala de bal, iar clujenii sunt invitati la vals! Clujenii au ocazia sa ii sustina pe tinerii artisti talentati din cadrul Transylvanian Opera Academy Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca ii invita pe clujeni sa participe la Balul Operei, sambata,…

- Din nefericire, tupeul și nesimțirea sunt duse de unii aradeni la rang de arta. Iata un caz sfidator, un caz parca identic cu al foștilor boieri care, pe moșia lor, faceau ce voiau ei. Din fericire, nu ne aflam pe moșia nimanui, ci pe domeniul public care are un set de reguli… dar cam atat. Caci despre…

- Nascuta in satul Ivanda, comuna Giulvaz,este una dintre cele mai populare soliste vocale din Banat, a inceput sa cante de mica: „Am moștenit acest har de la bunica din partea mamei și de la mama”, marturisește Desanca Lalici. Dupa absolvirea ciclului primar -in satul natal, Desanca a continuat școala…

- Publicul din Romania o cunoaște din aparițiile pe micile ecrane, in cadrul emisiunilor de talente, unde s-a facut remarcata prin vocea ei deosebita. Doinița Ionița din Ramnicu Sarat a reușit, anul trecut, sa starneasca admirația Andrei pe scena de la „Romanii au talent”, unde a cantat piesa Larei Fabian,…

- In serile de 1 și 2 Februarie 2018, la ora 19.00, in sala Cercului Militar, Filarmonica readuce in programul de audiție cele mai celebre coruri din opere, o selecție realizata și in acest an de ansamblurile Filarmonicii, orchestra simfonica și corul academic, alaturi de dirijorii Dorin Frandeș și Robert…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a incetat, joi, din viața, a adresat ultimul sau mesaj romanilor prin albumul „100 ROMANI DE CENTENAR”, scrie Qmagazine. „In acești 100 de ani, am avut doua mari personalitați care au facut cunoscuta Romania universal: Brancuși și George Enescu. N-avem nevoie de nimeni…

- Filarmonica „Paul Constantinescu” va invita miercuri, 24 ianuarie 2018, de la ora 19.00, la un Spectacol Folcloric deosebit, dedicat Unirii Principatelor Romane. Pe scena vor urca, acompaniați de orchestra populara „Flacara Prahovei”, condusa de Marian Dovinca, Adriana Deaconu, Gelu Voicu,…

- Orchestra Simfonica a Filarmonicii „Oltenia” Craiova, dirijata de maestrul Alexandru Iosub, prezinta in prima auditie vineri, 19 ianuarie 2018, ora 19:00, un concert de jazz in interpretarea trompetistului Sergiu Carstea. Acumuland o vasta experienta ce numara sute de spectacole de ...

- Președintele Klaus Iohannis a decorat Filarmonica “George Enescu” cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la inființare. Eli Androne – Petru și Corneliu Brudașcu, au fost și ei decorați de președinte de Ziua Culturii Naționale. Președintele Klaus Iohannis a decorat Filarmonica “George Enescu” cu ocazia…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Saptamana 8 - 14 ianuarie 2018 la Filarmonica „George Enescu”: Stagiunea de marti seara Marți, 9 ianuarie 2018, 19:00 - 21:00 Sala mica Recital de pian Cadmiel Boțac Program: Ludwig van Beethoven Sonata in fa minor, op. 57, „Appassionata” Frederic Chopin Sonata nr. 2, in si bemol minor,…