Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.000 de sportivi cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani, dintre care 34 din Romania, vor participa la editia a treia a Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, care vor debuta sambata si se vor incheia pe 18 octombrie. "Este evenimentul sportiv cel mai important pentru Argentina de la…

- Jocurile Olimpice pentru tineret, care vor debuta pe 6 octombrie, la Buenos Aires, vor strange la start cei mai valoroși sportivi cu varsta intre 15 și 18 ani. Romania va trimite 34 de mici performeri, in Argentina, aceștia sperand ca peste ani sa ajunga și la adevaratele intreceri ale Jocurilor Olimpice.…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat, ieri, la prezentarea lotului Romaniei pentru Jocurile Olimpice de Tineret, de la Buenos Aires, ca sportivii romani si cei din Moldova vor avea echipamente cu acelasi design, in urma unei solicitari venite de la omologul sau…

- Sportivii Romaniei si ai Republicii Moldova vor concura cu acelasi model de echipament la Jocurile Olimpice de Tineret (JOT), programate de sambata și pana pe 18 octombrie la Buenos Aires, a anuntat șeful COSR, Mihai Covaliu. Covaliu a explicat ca echipamentele sunt inscriptionate fiecare cu insemnele…

- ​Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat, luni, la prezentarea lotului Romaniei pentru Jocurile Olimpice de Tineret, de la Buenos Aires, ca sportivii romani si cei din Moldova vor avea echipamente cu acelasi design, in urma unei solicitari venite de la omologul sau…

- Prezentarea oficiala a Echipei Olimpice care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de Tineret (JOT), gazduite de Buenos Aires in perioada 6-18 octombrie, va avea loc luni, 1 octombrie, la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic „Sydney 2000” din Izvorani, potrivit unui comunicat remis Agerpres…

- In perioada 6-18 octombrie, la Buenos Aires (Argentina), va avea loc o noua ediție a Jocurilor Olimpice de Tineret, competiție la care delegația Romaniei va deplasa 34 de sportivi. Printre aceștia, se regasesc și doi sportivi crescuți la Constanța: jucatorul de tenis de masa Cristian Pletea (LPS „Nicolae…

- • Reprezentantii prahoveni vor intra in concurs la finalul saptamanii Petre Apostol Ieri seara, la Berlin, in Germania, s-a dat startul Campionatelor Europene de Atletism, eveniment care se va incheia duminica. Delegatia Romaniei cuprinde si reprezentanti prahoveni, inclusiv in lotul de sportivi, precum…