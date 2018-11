Stiri pe aceeasi tema

- Românii au reușit să doboare un nou titlu GUINNESS WORLD RECORDS, după ce miercuri, 31 octombrie, de Ziua Internațională a Economisirii, 13.230 de persoane din 25 de orașe din țară au participat la cea mai mare lecție de educație financiară. La inițiativa BCR, recordul a fost omologat de…

- BCR lanseaza o campanie de educatie financiara pentru imbunatatirea increderii romanilor in deciziile lor financiare. Programul va incepe pe 9 august si se va derula pe parcursul a zece saptamani, el urmand sa fie sustinut de peste 1.000 de angajati ai institutiei, din 100 de sucursale BCR.…

- Cursurile de educație financiara de la Școala de bani vor avea loc pana la 18 octombrie, in fiecare joi, in sucursalele BCR, dupa incheierea orelor de program bancar. Inscrierile se pot face in orice sucursala sau pe website-ul programului – ...

