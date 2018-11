Stiri pe aceeasi tema

- In primele noua luni ale anului trecut, deficitul contului curent a fost de 4,779 miliarde euro, arata datele BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul…

- In primele noua luni ale anului, exporturile FOB au insumat 50,848 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 60,799 miliarde euro, deficitul balantei comerciale crescand cu 1,051 miliarde euro fata de perioada similara din 2017, la 9,950 miliarde euro, informeaza INS.

- Romania a importat, in primele sase luni din 2018, carne si preparate din carne in valoare de 416 milioane de euro, in crestere cu 11,6% fata de perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . In schimb, valoarea exporturilor…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,83 miliarde euro in primele opt luni ale acestui an, cu 37,8% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In primele opt luni ale anului trecut, deficitul…

- La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 97,361 miliarde euro, arata datele revizuite ale BNR. Din totalul datoriei externe, datoria externa pe termen lung a insumat 67,395 miliarde euro la 31 august, (68,8% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,6% fata…

- Intr-o declarație politica rostita in Parlament, Ghilea a citat proiectul Strategiei Energetice a Romaniei, care estimeaza rezerve totale de peste 12,5 miliarde de tone de lignit si 2,2 miliarde tone huila, din care doar o mica parte se regasesc in perimetre exploatate. In acelasi…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 4,811 miliarde euro in primele sapte luni ale acestui an, cu 15,6% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. In primele sapte luni ale anului trecut, deficitul contului…

- Romania a importat carne si preparate din carne de circa 340,3 milioane de euro, in primele cinci luni Romania a importat carne si preparate din carne in valoare de 340,3 milioane de euro, in primele cinci luni din 2018, in crestere cu 14,2% fata de perioada similara a anului trecut, conform…