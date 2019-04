Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat, in primele 2 luni, un nivel record al investițiilor straine directe, depașind un miliard de euro, cel mai ridicat nivel dupa criza economica, a declarat, joi, in deschiderea sedinței de guvern, prim-ministrul Viorica Dancila.

- Investitiile straine directe au crescut cu 47% (332 milioane euro) in primele doua luni ale acestui an, la 1,036 miliarde euro, comparativ cu 704 milioane euro in perioada similara din 2018, conform BNR. Participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 927 milioane…

- "Un alt punct important de pe agenda sedintei de astazi este aprobarea memorandumului privind raportul asupra indeplinirii prevederilor programului de guvernare in anul 2018. Este oglinda fidela a rezultatelor muncii noastre de anul trecut. Astfel, in 2018, cresterea economica a Romaniei de 4,1%…

- Romania este din ce in ce mai des tinta investitorilor din Emiratele Arabe Unite. Un exemplu in acest sens este recenta semnare, la Bucuresti, a unui printr-un memorandum de catre ministerul roman al Transporturilor si compania guvernamentala DP World din Emiratele Arabe Unite, referitor la infrastructura…

- Adunarea Generala a procurorilor DIICOT a decis, luni, suspendarea activitatii, in perioada 26 februarie - 8 martie, intre orele 08,00 - 12,20, in semn de protest fata de adoptarea de catre Guvern a OUG 7 care modifica legile Justitiei. In acest interval de timp vor fi solutionate doar urgentele, respectiv…

- Atragerea investitiilor spaniole in Romania pentru a participa la planul de modernizare a infrastructurii din tara noastra s-a numarat printre temele abordate de premierul Viorica Dancila si omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, in cursul unei intrevederi care a avut loc sambata la Madrid in marja reuniunii…