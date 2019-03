Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat in 2018 un deficit de 1,153 miliarde de euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 35,1% fata de 2017, cand a consemnat 853,9 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), citate de Agerpres. Anul trecut, exporturile…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 114 milioane euro in ianuarie, de 16,3 ori mai mare fata de cel inregistrat in ianuarie 2018, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In ianuarie 2018, deficitul de cont curent a fost de 7 milioane euro,…

- In baza unei Tematicii speciale de control, aprobata de conducerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), privind verificarea modului de respectare a legislatiei specifice din domeniul depozitarii si comercializarii legumelor si fructelor proaspete, reprezentanti imputerniciti din cadrul…

- Comisia Europeana a rambursat Romaniei in acest an 1,734 miliarde de euro, aceasta suma reprezentand fondurile utilizate de la bugetul de stat pentru acordarea schemelor de plati directe aferente anului de cerere 2018, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

- ​Contul curent al balantei de plati a înregistrat în 2018 un deficit de aproape 9,5 miliarde de euro, fața de cele 5.9 miliarde din 2017, a anunțat miercuri Banca Centrala. În structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 628 milioane euro, balanța serviciilor a…

- În anul 2018, exporturile au însumat 67,73 miliarde euro, iar importurile au fost de 82,86 miliarde euro, au transmis luni oficialii Institutului Național de Statistica. În termeni relativi, exporturile au crescut cu 8,1%, iar importurile cu 9,6%, comparativ cu anul 2017. Deficitul…

- ​​România a înregistrat un deficit bugetar de 2,88% din PIB, anul trecut, pe cash, urmând a fi anunțata pe metodologia ESA peste circa doua-trei luni. Trebuie luat în considerare faptul ca pe metodologia europeana nu sunt luate în considerare venituri precum cele din dividende,…

- Romania a inregistrat, in primele 10 luni din 2018, un excedent de 321,6 milioane euro in comertul cu incaltaminte, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de incaltaminte s-au ridicat, in perioada ianuarie-octombrie 2018, la 1,129 miliarde euro, fiind mai mici…