Romania a inregistrat cea mai mare scumpire a energiei electrice din UE

- „Pe parcursul intregului trimestru III al anului 2007, preturile en gros de energie electrica au fost cele mai ridicate in Romania din intreaga regiune CEE (n.n.- Europa Centrala si de Est), datorita in primul rand producerii de energie electrica si nucleara inferioara celei obisnuite in tara respectiva,…

- Romania, cu cea mai mare scumpire a energiei electrice din UE In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania si in august au atins maximele Europei de Est, reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor…

- In meciul decisiv contra Belgiei, Romania a avut in teren doua surori gemene: Florina și Karina Murariu. Cele doua sportive de la Agroland Timișoara spera sa aduca la turneul final din Bulgaria (13-18 aprilie) prima medalie pentru voleiul romanesc dupa Revoluție. Extrema Florina Murariu, legitimata…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- Cele cinci zboruri de pe Aeroportul Iasi spre destinatii noi, anuntate in august, de compania Wizz Air au fost amanate. Este vorba despre cursele spre: Eindhoven (Olanda, incepand din 29 aprilie), Billund (Danemarca, incepand din 30 aprilie), Paris-Beauvais (Franța), Dortmund (Germania), Malmo (Suedia),…

- Intre interpretii ale caror piese vor participa in semifinale se numara Feli, Jukebox feat Bella Santiago, Tom Leo Wiart si Rafael. Juratii vor alege 15 piese care vor intra in finala Eurovision Romania. In finala selectiei nationale, publicul este singurul care va alege reprezentantul…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European (UE/SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si…

- Potrivit acestor surse, manevrele au repetat capturarea statelor baltice si a Belarusului precum si o "campanie soc" impotriva tarilor occidentale membre ale NATO precum Germania si Olanda, dar si Polonia, Norvegia si state nealiniate precum Suedia si Finlanda. Potrivit celor doua surse, trupele rusesti…

- Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat marți, 19 decembrie, majoritatea europenilor considera ca starea economiei este buna. Sprijinul pentru moneda euro este cel mai ridicat din 2004 in zona euro, iar optimismul cu privire la viitorul UE intrece pesimismul. Majoritatea europenilor sunt de…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 19 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 938 de posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- NORVEGIA - FRANTA LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM SPORT. Calificarile europene pentru Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2017, care se va incheia duminica (17/12/2017) cu finala dintre Norvegia si Franta, au avut loc in doua tururi. Germania, gazda din 2017, precum si detinatoarea titlului din…

- Monarhi din aproape toate casele regale din Europa au fost prezenti la Bucuresti, la funeraliile regelui Mihai. Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, precum si printul Charles al Marii Britanii, suveranii Suediei si multi altii au participat la Palatul Regal, in sala Tronului, alaturi de…

- Pe parcursul anului 2017, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale - Compartimentul Trafic si Furturi de Autovehicule au reusit identificarea si recuperarea unui numar de 20 autovehicule sustrase din tari europene si inmatriculate in Romania prin mijloace frauduloase. Este vorba despre…

- Jumatate din populatia Romaniei se confrunta cu deprivare materiala si sociala, tara fiind urmata de Bulgaria (48%), la polul opus situandu-se statele nordice, potrivit datelor din 2016 publicate, marti, intr-un raport al Eurostat. Cea mai mare rata de deprivare materiala si sociala se inregistreaza…

- „In iunie am spus ca este timpul de a o trezi pe Frumoasa Adormita a Tratatului de la Lisabona: cooperarea structurata permanenta. Sase luni mai tarziu se intampla. Salut pasii facuti astazi de statele membre pentru a fonda o Uniune Europeana a Apararii. Europa nu poate si nu ar trebui sa externalizeze…

- Aproape jumatate din aeronavele comerciale ale Romaniei au o vechime de cel putin 20 de ani Romania are a opta cea mai veche flota comerciala din Uniunea Europeana, aproape 40% din aeronove avand o vechime de cel putin 20 de ani, potrivit datelor din 2015 publicate intr-un raport al Eurostat.…

- In Uniunea Europeana, 16% din populatie (75 de milioane de persoane) suferea anul trecut din cauza deprivarii materiale si sociale, cea mai ridicata rata fiind in Romania si Bulgaria, arata datele publicate marti de Eurostat. Conform Eurostat, persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 12 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 884 posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- În momentul de fata doar 10 state mai sunt monarhii autentice: Marea Britanie, Olanda, Spania, Belgia, Danemarca, Norvegia, Suedia, Luxemburg, Monaco, Liechtenstein, iar alte doua pot fi asimilate monarhiei – Andorra si Vatican, toate acestea situate în vestul Europei, dincolo de…

- Potrivit unui proiect de lege, Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor poate deveni sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare este sarbatoare legala in 16 dintre cele 28 de state membre ale Uniunii, iar conform calendarului sarbatorilor legale stabilit de Comisia Europeana va fi in 2018 si pentru institutiile…

- Norvegia, campioana en titre, va infrunta Spania in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, in timp ce echipa gazda va primi replica Danemarcei in optimile de finala. România, câștigatoarea Grupei A, va juca împotriva Cehiei,…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va disputa partida cu Cehia, din optimile Campionatului Mondial din Germania, luni, de la ora 18.30, la Leipzig, a anuntat forul international de profil, care a publicat programul tuturor celor opt partide din aceasta faza eliminatorie a competitiei.Programul…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 5 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 1.512 posturi disponibile in Belgia, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia…

- Vineri a avut loc, la Moscova, tragerea la sorti a grupelor pentru turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia 2018. Cele 32 de participante au fost impartite in patru sectiuni, fiecare continand cate opt echipe nationale. Criteriul de impartire este cel valoric, stabilit pe baza clasamentului…

- Romania a inregistrat in primul semestru din acest an cel mai mic pret mediu (exprimat in euro) la gazele naturale destinate consumatorilor casnici (3,2 euro per 100 kWh), tariful reprezentand putin peste jumatate din pretul mediu din UE 28 (5,8 euro per 100 kWh), conform datelor publicate miercuri…

- Ajustat la puterea de cumparare (PPS), cele mai mici preturi la gazele naturale destinate consumatorilor casnici se inregistrau in Luxemburg (3,5 PPS per 100 kWh), Marea Britanie (4,3 PPS per 100 kWh) si Belgia (4,7 PPS per 100 kWh), iar cele mai mari preturi in Portugalia (9,7 PPS per 100 kWh), Suedia…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 28 noiembrie, prin reteaua EURES. Sunt 1.806 posturi disponibile in Belgia, Danemarca, Finlanda, Franta, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha,…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Lotul final al Romaniei pentru turneul final: Portari: Denisa Dedu (Siofok), Iulia Dumanska (SCM Craiova); Extreme stanga: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Ana Maria Iuganu-Popa (HCM Roman);…

- Nationala de handbal tineret a Romaniei (sub 20 ani) va juca intr-o grupa cu Croatia, Ucraina si Georgia pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2018. Sorina Tirca & Co au avut noroc la tragerea la sorti de la Viena, in conditiile in care au nimerit intr-o grupa din care se vor califica primele…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 13 noiembrie, prin reteaua EURES. Sunt 1.927 de posturi disponibile in Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia,…

- Arbitri asistenți ai lui Ovidiu Hategan vor fi Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe, iar arbitru de rezerva a fost delegat Istvan Kovacs. Meciul va avea loc pe 9 noiembrie, de la ora 21,45 (ora Romaniei), pe stadionul Windsor Park din Belfast. Ovidiu Hațegan a mai condus trei meciuri…

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana din punct de vedere al procentajului populatiei care traieste in locuinte proprietate personala, 96% in 2016, cu mult peste media din UE, de 69,3%, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Anul trecut, in fiecare…

- Concursul European de Securitate Cibernetica (ECSC), desfasurat anul acesta la Malaga, Spania, si-a stabilit castigatorii. Echipa Romaniei, sustinuta de certSIGN, a castigat locul 2, in urma tarii gazda si peste Italia ce a completat podiumul. Organizat la initiativa European Union Agency for Network…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca scoate la concurs 1883 de locuri de munca prin intermediul retelei Eures Romaniam. Anunțurile variaza și cuprind de la muncitori necalificați, pana la ingineri sau asistenți medicali. Conform datelor centralizate de ANOFM, in Spania sunt disponibile…

- Islanda si Norvegia sunt tarile in care femeile traiesc cel mai bine, indica un nou clasament. Pe locul al treilea se situeaza Elvetia, urmata de Slovenia, Spania, Finlanda, Canada, Olanda, Suedia, Belgia, Singapore, Danemarca, Germania si...

- Ofertele de munca provin din urmatoarele tari: Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Spania si Ungaria, dupa cum urmeaza: Belgia: – medic stomatolog; – magaziner; – operator CNC; – electrician…

- In Spania sunt disponibile 814 locuri de munca pentru muncitor necalificat — cules capșuni, 10 pentru sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizari, iar in Portugalia 200 de locuri de munca, toate pentru culegator de zmeura. In Marea Britanie sunt disponibile 185 de locuri de munca, cele mai…

- Astazi, de la ora 10, la Casa de Cultura a Stundentilor din Iasi are loc Targul de Job-uri „Careers in White”. Sunt puse la dispozitia celor interesati oportunitați de munca pentru asistenții medicali, medicii rezidenți, medicii specialiști, fizioterapeuți sau infirmieri. Locurile de munca oferite se…

- Romania este vicecampioana Europei la saracie: 7,7 milioane de conaționali traiesc la limita subzistenței , ceea ce inseamna 38,8% din total, potrivit Eurostat . Spre comparație, in anul 2008, procentul era de 44,2%, an in care 9,1 milioane de conaționali erau afectați de saracie, mai arata datele oficiului…

- Angajatii sunt cheia dezvoltarii unui business, iar viteza de crestere a unei afaceri poate fi un avantaj sau un punct slab al companiei, a spus Jesper Nielsen, CEO si fondator Amazing Jewelry, prezent la conferinta conferinta Forumul Investitorilor in Franciza, prima editie a evenimentului organizat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Norvegiei cu privire la decizia de prelungire, pana la data de 11 mai, a controalelor pe rutele de transport maritim dinspre Danemarca, Germania si Suedia.Citeste…

- Biroul Procurorului Public European (EPPO) va avea sediul la Luxemburg și se va ocupa de cazurile transfrontaliere pe care adesea procurorii naționali le considera dificil de urmarit. Se estimeaza ca EPPO va fi operațional incepand din anul 2020.Concret, EPPO va avea un birou central in…