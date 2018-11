Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat in octombrie la 2,2% in zona euro si in Uniunea Europeana, de la 2,1% luna precedenta, in timp ce Estonia si Romania au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro,…

- România a fost în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, țara cu cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre toate statele membre ale Uniunii Europene.Astfel, România a avut în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei…

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au crescut in august cu 0,3% in Uniunea Europeana si in zona euro, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. In august, preturile productiei industriale au crescut…

- Cifra comunicata de Eurostat este in linie cu estimarile analistilor care mizau pe o inflatie de 2,1%. In acest moment inflatia din zona euro este usor peste obiectivul tinta al BCE, respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%. Potrivit Eurostat, in luna septembrie, cele mai semnificative…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, dupa o rata anuala a inflatiei de 4,3% inregistrata in iulie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

