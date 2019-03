Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a decis interzicerea obiectelor plastice de unica folosința. Masura va intra in vigoare incepand cu anul 2021. Parlamentul European a votat miercuri interzicerea la nivel european a obiectelor de unica folosinta din plastic, precum paiele, tacamurile si betisoarele pentru curatarea…

- Elevii din județul Valcea vor avea de așteptat cel puțin o luna pentru a primi la școala laptele, cornul și fructele prin programul guvernamental. Motivul: procedura de achiziție a acestor produse nu a fost inca finalizata, au precizat reprezentantii Consiliului Judetean (CJ) Valcea. „In cursul acestei…

- CCR va dezbate pe 6 martie sesizarea privind bugetul de stat pe 2019 Curtea Constitutionala a anuntat ca va dezbate pe 6 martie sesizarea lui presedintelui Klaus Iohannis pe Legea bugetului pentru 2019. Seful statului argumenteaza ca nu se respecta obligatii asumate de România…

- Ocupa mai puțin de un procent din suprafața României, dar totalizeaza peste 10% din populație, și este singura din România inclusa în rândul regiunilor dezvoltate din UE. Regiunea București-Ilfov a beneficiat evident de statutul de Capitala, dar și de centru cultural și universitar…

- Proiectul unui liceu din Romania este model de bune practici democratice in scoli in cadrul unei campanii pe care Consiliul Europei impreuna cu Centrul European Wergeland o deruleaza de la inceputul acestui an. Este vorba de Campania “Free to Speak, Safe to Learn”, Democratic Schools for All.

- Președintele Tineretului Național Liberal, deputatul Mara Mareș, susține ca aderarea Romaniei la spațiul Schengen trebuie sa fie principala prioritate de politica externa și ca ține de actualul guvern sa convinga fiecare stat al UE ca nu mai trebuie sa fim lasați sa așteptam pentru indeplinirea acestui…

- Romania ar trebui sa iși asume definirea consumatorilor vulnerabili de energie și sa renunțe la politica sociala prin preț de care beneficiaza la fel și cei saraci, și cei cu venituri medii, și cei bogați, scrie Razvan Nicolescu, fost ministru al energiei pe contul sau de Facebook. "Oamenii bogați nu…

- Banca Mondiala se alatura Bancii Transilvania și reduce estimarea de creștere economica pentru țara noastra: economia ar urma sa creasca cu 3,5% in acest an și cu 3,1% in 2020, cu un punct procentual sub nivelul estimat anterior. Pentru 2018, instituția financiara internaționala, estimeaza ca țara noastra…