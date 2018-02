Stiri pe aceeasi tema

- 2 miliarde de euro de pe piete internationale de capital. "Romania nu a atras suficiente fonduri europene" Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital, prin intermediul a doua emisiuni de obligatiuni. O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar…

- Romania a reușit inca o performanța negativa, legata de unele fonduri europene pe care Uniunea Europeana ni le pune la dispoziție. Deși autoritațile centrale s-au laudat ani la rand ca atragem tot mai mulți bani europeni, pe anumite programe operaționale, adevarul este unul dezastruos. Și daca ne uitam…

- Firmele din Romania au mai multe sanse de a accesa fonduri europene. Programul european de finantare al intreprinderilor mici si mijlocii, COSME, s-a modificat, iar cei care vor obtine finantare europeana vor avea 80% din suma garantata de stat. Vestile bune au fost date de Robert Negoita,…

- Corina Crețu a anunțat ca sunt probleme la dezvoltare regionala, unde Romania risca sa piarda in 2018 miliarde de euro, iar la proiectele care țin de transporturi și spitalele regionale sunt intarzieri.

- Comisarul european Corina Cretu avertizeaza ca, daca Romania nu face eforturi anul acesta, risca sa piarda fonduri europene importante. Corina Cretu a afirmat ca exista in continuare intarzieri, in special in ceea ce priveste dezvoltarea regionala, dar si la transporturi si la constructia celor trei…

- Romania a beneficiat in perioada 2007-2017 de fonduri europene de aproximativ 45,7 miliarde euro, reprezentand anual in medie 2,8% din PIB, iar ca valoare neta, luand in considerare si contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile au fost de 30,4 miliarde euro, respectiv 1,8% din PIB in medie pe…

- ♦ Guvernul a incasat anul trecut 251,8 miliarde lei la bugetul consolidat al statului, cu aproape 30 de miliarde de lei mai mult decat in 2016, dar cu 3 miliarde sub tinta de venituri conform bugetului pe 2017. Nerealizarea se datoreaza in­ca­sarii sub estimari din im­po­zitul pe profit…

- O noua promisiune de la Ministerul Culturii pentru reabilitarea Operei din Cluj In anul Centenarului Marii Uniri, conservarea patrimoniului construit va constitui o prioritate pentru Ministerul Culturii, printre proiectele prioritare regasindu-se si modernizarea Operei din Cluj, conform programului…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus astazi cererea de finantare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Potrivit MAI, proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei nationale in domeniul TIC Agenda Digitala pentru Romania…

- „Guvernul cel rau” nu aloca bani pentru Arad, spun mereu liberalii din conducerea Consiliului Judetean Arad. Numai ca, in timp ce a incheiat anul 2017 cu un excedent bugetar de aproape 26 de milioane de euro, adica nu i-a cheltuit, Consiliul Judetean Arad spune ca nu primeste bani de la Guvern si ca…

- Florin Citu, senator PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget, sustine ca in aceasta perioada o echipa de la Ministerul de Finante se pregateste sa negocieze contractarea unui imprumut foarte mare, "al doilea ca marime din istoria Romaniei". "Ministerul Finantelor Publice pregateste…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- A fost realizat topul celor mai performante administratii si orase, care au realizat cele mai multe investitii cu fonduri europene si fonduri de stat. Expertii UrbanizeHub au folosit trei indicatori pentru a masura performanta oraselor si a administratiilor din Romania: 1) valoarea absoluta a cheltuielilor…

- Fostul europarlamentar Petru Luhan, presedinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunta ca liberalii vor demara o campanie de strangere de semnaturi pentru a convinge Guvernul sa directioneze 25% din fondurile europene catre administratiile locale. "In urmatoarea perioada, Comisia…

- Bogdan Chirieac spune ca orice lider #rezist poate fi amplu contestat daca face vreun gest care iese din logica protestatarilor. "Faptul ca la un moment dat, președintele Iohannis, incorect sfatuit politic, a parut ca se alatura haosului din strada, are repercusiuni. Problema este ca in logica…

- PSD CLuj susține ca în ultimii ani primarul Emil Boc si consilierii PNL Cluj-Napoca au fost depasiti de situatie în privinta atragerii de fonduri europene pentru obiectivele de dezvoltare ale municipiului Cluj-Napoca. Primaria Cluj-Napoca are mari întârzieri…

- Marin Anton a aprobat in 2009 o realocare de fonduri catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), bani din care o firma la care era asociat a fost platita pentru lucrari fictive de organizare de santier in cadrul proiectului de modernizare a DN 79 Arad-Oradea,…

- Analistul politic Cristian Pârvulescu afirma ca actuala criza politica generata de "fortarea" demisiei unui nou prim-ministru este expresia unei viziuni "localiste", care pune pe primul plan "interesele de partid si pe cele personale ale unui lider" în raport…

- Premierul Mihai Tudose a spus ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului […]

- Urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Asta avertizeaza analiștii financiari, care susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre o zona de risc. Banii câștigați în plus anul trecut de bugetari…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui manager de proiect din cadrul TYMBARK MASPEX Romania și a unui șef de lucrari in cadrul S.C. ICIM S.A. Ploiești, intr-un dosar referitor la incercarea…

- Banii europeni vor fi folositi pentru reabilitari, dar si pentru amenajarea unor ateliere mestesugaresti permanente. Vor fi construite doua poduri mobile si se va amenaja fostul sant de aparare al cetatii.

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), in valoare de un miliard de euro, bani care vor fi utilizati pentru a acoperi contributia bugetului de stat pentru cofinantarea unor…

- Modificarile adoptate au ca scop consolidarea corpului diplomatic si consular si vor produce efecte in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 august 2019, care acopera procesul de pregatire, de exercitare si de raportare ulterioara a activitatii desfasurate de Romania in calitate de Presedinte al Consiliului…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al Judetului Mehedinti a organizat vineri, 15 decembrie 2017, la Sala Virgil Ogasanu a Palatului Culturii “ Teodor Costescu”, o conferinta de presa de lansare a proiectului „Intarirea capacitatii autoritatilor romane si sarbe de a reactiona in caz…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Banii alocati de Guvern pentru Prima Casa 2018 sunt mai putini fata de cei de pana acum insa siminuarea plafonului de garanții acordate este compensata de micșorarea marjei maxime de dobanda acceptate. Guvernul va aloca anul viitor 2 miliarde lei pentru garanții acordate in programul Prima Casa, informeaza…

- Romania a absorbit fonduri europene in valoare de 1,55 miliarde de euro in acest an prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), fața de 1,4 miliarde de euro, cat era programat, a declarat Petre Daea, ministrul Agriculturii, potrivit unui comunicat al ministerului de resort…

- Potrivit datelor Comisiei Europene, transmise la solicitarea AGERPRES, Romania a cheltuit doar 1,1% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 400,4 milioane euro, in condițiile in care state precum Bulgaria și Polonia au avut 7,5%, respectiv 6,5%. Cea mai mare parte a sumei cheltuite…

- Reprezentanți de la nivel guvernamental și regional din Ucraina, Polonia și Romania, au stabilit vineri, 8 decembrie, la reuniunea de la Lvov, promovarea unui proiect cu finanțare europeana pentru realizarea unei rute care sa lege Marea Baltica de Marea Neagra prin Lvov-Cernauți-Suceava-București. Anunțul…

- Compania Globalworth, fondata in Romania de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a anuntat incheierea unei noi majorari de capital in valoare de 330 mil. euro. Banii vor fi utilizați pentru oportunitatile de investitii de pe pietele imobiliare din Polonia si Romania.

- MApN a pus, vineri, in dezbatere publica, un proiect de HG care are in vedere atribuirea unui acord-cadru de furnizare a 4 corvete, construite si dotate la un santier naval din Romania, valoarea totala a proiectului de investitii fiind evaluata la aproximativ 1,6 miliarde de Euro, inclusiv TVA.

- Fondurile europene pentru agricultura care au intrat in Romania pana la aceasta data se ridica la 3,3 miliarde de euro, ceea ce este un rezultat bun, onorant și onorabil, dar care ne solicita in continuare multa atenție, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea,…

- CADASTRU GRATUIT din fonduri europene. Lista comunelor din județul Alba unde proprietarii nu platesc intabularea Cadastrarea terenurilor agricole din bani europeni! Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a publicat lista comunelor care vor beneficia de cadastrare integral din…

- Trimisul special al AGERPRES, Marius Frațila, transmite: Eurodeputatul PMP Siegfried Mureșan, care este și negociator-șef al Parlamentului European (PE) pentru bugetul UE in 2018, a declarat, miercuri, ca Romania ar trebui sa absoarba in anul 2018 fonduri europene de circa 6-6,5 miliarde de euro,…

- De ce scade cursul leu/euro? In tara intra de cinci ori mai putine fonduri europene Premierul Tudose a acuzat la sfarsitul saptamanii trecute Banca Nationala ca nu face nimic pentru a opri caderea leului fata de euro si pen­tru a incetini cres­terea ROBOR, insa o privire asupra balantei de plati arata…

- Firmele din Romania au la dispozitie 500 mil. euro din fonduri europene pentru a forma ucenici si stagiari, dar pana acum au fost angajate doar 229 de persoane prin acest program, care ar putea fi folosit pentru a tine romanii in tara, spune ministrul muncii Lia-Olguta Vasilescu. Potrivit acesteia,…

- Elena Udrea a declarat luni ca, in anul 2011, cand era ministru al Dezvoltarii, au fost constatate nereguli la un proiect cu fonduri europene derulat de Consiliul Județean Teleorman și compania Tel Drum, insa banii nu au fost recuperați deoarece Guvernul a decis sa plateasca de la bugetul de stat…

- DEZINTERES… Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, si Marius Nica, ministrul delegat pentru fonduri europene, au avut ieri o prima intalnire cu reprezentanti ai Asociatiei Municipiilor din Romania, ai Asociatiei Oraselor din…

- Guvernul a demarat pregatirile de iarna in acest an mai devreme decat in 2016, iar stocurile de combustibili sunt mai mari decat necesarul estimat, a declarat luni ministrul Energiei, Toma Petcu, in cadrul conferintei Focus Energetic. ”Am luat în calcul în elaborarea programului de…

- Romania a primit in primele trei trimestre din 2017 de la bugetul UE doar 3,05 miliarde euro, din care 3,04 miliarde euro aferente cadrului financiar 2014-2020, celelalte 9,67 milioane euro fiind resturi ramase de plata din cadrul financiar 2007 - 2013, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.…

- Liderii PSD s-au reunit, vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) la Baile Herculane, si analizeaza masurile din programul de guvernare pe care spun ca le-au realizat in cele zece luni de cand sunt la putere. Dragnea si Tudose, intampinati cu huiduieli la Herculane. Un protestatar:…

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata astazi de Guvern, cu incadrarea in deficitul bugetar de 2,96 din PIB si avand in vedere datele ce argumenteaza posibilitatea unei cresteri economice de 6,1 fata de 5,6 cat s a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare si de 5,2 , estimare…

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata astazi de Guvern, cu incadrarea in deficitul bugetar de 2,96% din PIB și avand in vedere datele ce argumenteaza posibilitatea unei creșteri economice de 6,1% fața de 5,6% cat s-a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare și de 5,2%,…

- "Sunt masuri cu impact asupra angajatilor nostri. Sunt diverse implicatii pe care trebuie sa le analizam si sa le punem in proiectia de buget pentru 2018, buget care va fi aprobat anul viitor in aprilie", a declarat Mariana Gheorghe, directorul general al companiei. Toate opiniile mediului…

- Comisia Europeana aloca fonduri de 16 miliarde de euro, suplimentate cu cinci miliarde de euro de la Banca Europeana de Investiții, pentru dezvoltarea de proiecte strategice în țarile membre ale UE. Banii sunt alocați în cadrul Fondului European pentru Investiții Strategice (European…