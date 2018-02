Stiri pe aceeasi tema

- In primele 11 luni din 2017, Romania a exportat carne si preparate din carne in suma de 380,5 milioane de euro, o valoare cu 13% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carne si preparate din…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a citit pe jumatate datele publicate de Institutul National de Statistica, astfel incat isi asuma cresterea economica, nu si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum, ajunsa la cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri (miercuri - n.r.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017…

- ♦ Analistii: Este o crestere peste potential, iar diferenta va fi mancata de inflatie. Institutul National de Statistica (INS) a publicat ieri datele-semnal ale evolutiei PIB pe 2017, confirmand ca economia a crescut cu 7%, an/an. Fata de trimestrul anterior, economia a crescut in T4…

- Rata anuala a inflatiei, record al ultimilor 5 ani Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,3%, dupa ce in decembrie fusese de 3,3%. Rata anuala a inflatiei a fost în ianuarie de 4,3%, dupa ce în decembrie fusese…

- In anul 2017, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%, a anunțat miercuri, 14 februarie, Institutul Național de Statistica.Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2017 a fost, fața de același trimestru din anul 2016, mai mare cu 6,9% pe seria bruta și de 7,0% pe seria…

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in 2017 la 3,4% din PIB, cel mai inalt nivel din 2012 incoace, pe fondul deteriorarii severe a deficitului comercial ca urmare a cresterii puternice a cererii de consum, ce nu a putut fi acoperita de oferta interna. Institutul National…

- Potrivit agentiei americane de evaluare financiara Fitch, cresterea economica a Romaniei in 2018 va fi de 3,8% fata de avansul de 5,5% estimat de Minsterul roman de Finante. „Modificarile din domeniul fiscalitatii si recenta schimbare a prim-ministrului va creste dezechilibrul la nivel…

- In anul 2017, resursele de energie primara au crescut cu 3,3%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,4% fata de anul 2016. Consumul final de energie electrica a fost cu 0,4% mai mic, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de…

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2017, bauturi si tutun brut si prelucrat in valoare de 720,9 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de...

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2017, bauturi si tutun brut si prelucrat in valoare de 720,9 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de bauturi au totalizat, in perioada mentionata, 110,1 milioane euro (plus 14,1%), iar cele de tutun brut…

- Economistul Lucian Isar lanseaza un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea și a guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. Lucian Isar susține ca cei doi sunt cei care, in ciuda faptului ca Romania are creștere economica, provoaca probleme romanilor, prin masurile economice luate. Citește…

- Inmatricularile noi de autoturisme au crescut cu 58.3% in 2017 fata de 2016, reiese dintr-un comunicat transmis marti de Institutul National de Statistica. Inmatricularile noi de vehicule rutiere se refera la vehiculele rutiere inmatriculate pentru prima data in Romania. Acestea cuprind vehiculele noi,…

- In primele zece luni din 2017, Romania a exportat produse medicale si farmaceutice in valoare de 640,4 milioane de euro. Valoarea este cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor Institutului National de Statistica.

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2017, imbracaminte si accesorii in valoare de 2,264 miliarde de euro, o suma cu 6,1% mai mica fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de imbracaminte si accesorii…

- Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica, in 2017, au fost de 26,9 milioane, in crestere cu 6,5% fata de anul anterior, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Totodata, sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera,…

- Specialist in vanzari a fost cea mai cautata meserie in care au vrut sa se formeze romanii anul trecut. Cu toate acestea, o acuta criza de forța de munca s-a inregistrat tocmai in acest domeniu. Anul trecut, cele mai mari salarii au fost in IT, la polul opus fiind angajații din hoteluri și restaurante. Un…

- Romania a inregistrat, in primele zece luni din 2017, un excedent de 981,1 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. In perioada ianuarie-octombrie 2017, exporturile de cauciuc prelucrat ale Romaniei…

- Romania a inregistrat, in primele zece luni din 2017, un excedent de 981,1 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/.

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse chimice organice in suma de 115 milioane de euro, o valoare cu 7,3% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, lemn si pluta in suma de 482,1 milioane de euro, o valoare cu 3,2% mai mica fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de lemn si pluta s-au…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- România a importat o cantitate de 115.850 de tone de lapte brut, în perioada ianuarie - noiembrie 2017, în crestere cu 3,2% fata de aceeasi perioada din 2016, iar laptele colectat de unitatile de procesare s-a majorat cu 7,6%, pâna la 949.952 tone, conform datelor publicate vineri…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- In primele 11 luni din 2017 numarul turiștilor care s-au cazat in hotelurile din Romania a depașit 11,2 milioane, cu peste 10% mai mulți fața de perioada similara din 2016 a transmis vineri, Institutul Național de Statistica. Din numarul total de sosiri, turiștilor romani le aparțin 77,0%, in timp ce…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, recent, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. In primele noua luni ale…

- Institutul National de Statistica (INS) informeaza ca in cursul anului trecut tara noastra a inregistrat o crestere economica de 4,8%, cu 0,1% peste varianta provizorie. Contributii mai importante decat se raportase initial la majorarea PIB au avut industria, constructiile si cheltuielile populatiei.…

- Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei, reiese din datele comunicate luni de Institutul National…

- Numarul pensionarilor din Romania a ajuns la 5,224 milioane in al treilea trimestru al acestui an, in scadere cu 27.000 fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pensia medie a crescut cu 8,2% intr-un an, la 1.106 de lei (234 euro), potrivit datelor publicate luni de Institutul National de…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale anului in curs, peste 3,879 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 111,4% (458.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

- Trei milioane si jumatate dintre cei 19,6 milioane de romani care constituie populatia stabila a Romaniei sunt persoane varstnice (65 de ani si peste), conform datelor Institutului National de Statistica valabile pentru mijlocul acestui an. Practic, un roman din sase este de varsta a treia, ponderea…

- Productia industriala a crescut in octombrie cu 3,7% in zona euro (EA19) si cu 4,2% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovacia, Letonia si Romania au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS), Romania a exportat, in primele opt luni din 2017, lemn și pluta in suma de 394,4 milioane euro, o valoare cu 2,3% mai mica fața de cea din perioada similara a anului trecut. Importurile de lemn și pluta s-au cifrat la 149,5 milioane…

- Romania a exportat, in primele opt luni din 2017, lemn și pluta in suma de 394,4 milioane euro, o valoare cu 2,3% mai mica fața de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS). Importurile de lemn și pluta s-au cifrat…

- România ramâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu un volum al schimburilor de peste un miliard de dolari în primele zece luni ale acestui an. România este si una dintre principalele destinatii ale exporturilor din regiunea separatista transnistreana,…

- Peste 23,5 milioane de innoptari au fost inregistrate in primele 10 luni ale anului in structurile de primire turistica din Romania, in creștere cu 6,1% fața de perioada similara a anului trecut, in timp ce in luna octombrie au fost consemnate 2,078 milioane innoptari, cu 6,8% mai multe decat in…

- Datele publicate in noiembrie au aratat o accelerare a cresterii economice in al treilea trimestru din 2017 fata de al doilea trimestru, cand produsul intern brut (PIB) al Romaniei a crescut cu 6,1% fata de aceeasi perioada din 2016, pe serie bruta.”Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul…

- Romania a importat, in primele noua luni ale acestui an, o cantitate de titei de 5,58 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 57.700 tep (1%) mai mica fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).