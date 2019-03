România a ieșit miercuri să se împrumute de pe piețele internaționale România a pus miercuri la vânzare pe piața internaționala, prin Ministerul Finanțelor Publice (MFP), eurobonduri, cu o scadența la 7 ani, 15 ani și 30 de ani, informeaza site-ul agenției de știri Reuters, citat de Mediafax. Finanțele au dat mandatul catre un sindicat de banci pentru a-i vinde actuala emisiune de eurobonduri, scrie și fxstreet.com. MFP a atras anul trecut peste 5 miliarde de euro de pe piețele internaționale, prin trei emisiuni, acoperindu-și astfel aproximativ o treime din necesarul de finanțare. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

