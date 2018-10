Romania a fost condamnata de Curtea de Justitie a UE din cauza gropilor de gunoi fara autorizatie Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat Romania pentru ca nu s-a conformat obligatiei de a lua toate masurile necesare inchiderii cat mai rapid posibil a unui numar de 68 de depozite de deseuri, in conformitate cu articolul 7 litera (g) si cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deseuri, a informat joi CJUE.



Romania nu a inchis cele 68 de depozite de deseuri care nu au primit autorizatia care sa le permita sa functioneze in continuare, neindeplinindu-si astfel obligatiile ce ii revin in temeiul articolului 14 litera (b)

Sursa articol si foto: business24.ro

