- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, lemn si pluta in suma de 482,1 milioane de euro, o valoare cu 3,2% mai mica fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de lemn si pluta s-au…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de…

- Importurile de cafea, ceai si mirodenii au scazut cu 2,3% in primele noua luni din 2017 pana la o cantitate de 41.784 tone comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata de AGERPRES. Valoarea importurilor cafea, ceai (inclusiv…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- In primele 11 luni din 2017, afacerile din comertul cu amanuntul au crescut (fata de aceeasi perioada din 2016) cu 10,3%, datorita cresterii vanzarilor de produse nealimentare (+13,0%), comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+12,2%) si vanzarilor de produse…

- România a importat o cantitate de 115.850 de tone de lapte brut, în perioada ianuarie - noiembrie 2017, în crestere cu 3,2% fata de aceeasi perioada din 2016, iar laptele colectat de unitatile de procesare s-a majorat cu 7,6%, pâna la 949.952 tone, conform datelor publicate vineri…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. In perioada 1 ianuarie…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in luna noiembrie a anului trecut cu 8,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 5,79 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica…

- In luna noiembrie a anului trecut, exporturile de marfuri romanesti au avansat cu 8,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 5,79 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca. Importurile au avansat in noiembrie cu 11,8% fata de aceeasi luna a…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,5%, respectiv cu 12,3%, comparativ cu perioada ianuarie-noiembrie 2016, se arata intr-un comunicat transmis marti de Institutul National de Statistica (INS). In perioada ianuarie-noiembrie 2017, exporturile…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- In primele 11 luni din 2017 numarul turiștilor care s-au cazat in hotelurile din Romania a depașit 11,2 milioane, cu peste 10% mai mulți fața de perioada similara din 2016 a transmis vineri, Institutul Național de Statistica. Din numarul total de sosiri, turiștilor romani le aparțin 77,0%, in timp ce…

- Exporturile au avansat cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele 9 luni din 2017, deficitul…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Spania a fost vizitata in primele 11 luni ale acestui an de un numar record de 77,8 milioane de turisti straini, cu 9,1% mai multi decat in perioada similara a lui 2016, si peste recordul istoric de 75,6 milioane de turisti inregistrat pe intreaga perioada a anului trecut, arata datele publicate joi…

- Conform Institutului Național de Statistica, Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei.…

- Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei, reiese din datele comunicate luni de Institutul National…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale anului in curs, peste 3,879 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 111,4% (458.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

- In locul acesteia a fost numit Mihai Darie, potrivit unui anunt postat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. Mihai Darie a fost numit pe o perioada de 4 ani, iar hotararea va intra in vigoare incepand cu data de 3 ianuarie 2018. Grupul Electrica a inregistrat in primele 9 luni ale anului…

- Afacerile din industrie au crescut cu aproape 12%, iar comenzile noi din industria preluctaroare au crescut cu peste 12% in primele 10 luni din 2017 comparativ cu perioada similara de anul trecut, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Cifra de afaceri…

- Romania continua sa importe mai mult decat exporta, astfel ca in primele zece luni ale acestui an deficitul balantei comerciale s-a adancit cu 2,29 miliarde de euro fata de cel din perioada similara a anului trecut, arata Institutul National de Statistica (INS).

- Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS), Romania a exportat, in primele opt luni din 2017, lemn și pluta in suma de 394,4 milioane euro, o valoare cu 2,3% mai mica fața de cea din perioada similara a anului trecut. Importurile de lemn și pluta s-au cifrat la 149,5 milioane…

- Premierul Mihai Tudose sustine, intr-o postare pe pagina sa Facebook, ca "anul 2016 a fost un esec din punct de vedere al proiectelor demarate, ceea ce a dus la cheltuieli publice reduse pentru investitii in primele luni din 2017, dar am reusit sa recuperam acest lucru". Premierul nu a uitat…

- Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, atat in raport cu perioada similara a anului trecut cat si comparativ cu trimestrul al doilea al acestui an, conform unei estimari…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, marti, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Datele…

- Peste 23,5 milioane de innoptari au fost inregistrate in primele 10 luni ale anului in structurile de primire turistica din Romania, in creștere cu 6,1% fața de perioada similara a anului trecut, in timp ce in luna octombrie au fost consemnate 2,078 milioane innoptari, cu 6,8% mai multe decat in…

- Black Friday, cel mai mare eveniment de shopping din an, organizat de eMAG pe 24 noiembrie in Bulgaria și Ungaria, a adus peste 3,5 milioane de vizite pe site-urile eMAG.bg și eMAG.hu. Clienții eMAG au comandat aproximativ 500.000 de produse in valoare totala de peste 162 milioane de lei (cca 35 mil.euro).…

- Romania a importat, in primele noua luni ale acestui an, o cantitate de titei de 5,58 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 57.700 tep (1%) mai mica fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare s-a majorat la 820,9 milioane de euro in primele opt luni din acest an, fiind de peste doua ori mai mare fata de nivelul consemnat in aceeasi perioada din 2016, insa in usoara scadere fata de primul semestru, cand a depasit 1,064 miliarde de euro,…

- Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele noua luni ale anului in curs, peste 3,479 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 14,9% (451.100 tep) mai mare fața de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS).In…

- România a înregistrat în trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 8,6% comparativ cu perioada similara din 2016, conform datelor preliminare publicate marti de Oficiul European…

- Economia romaneasca a accelerat in al treilea trimestru al acestui an, inregistrand un avans de 8,8%, pe serie bruta, fața de aceeași perioada din 2016, arata primele estimari publicate marti de Institutul Național de Statistica (INS).

- Resursele de energie electrica au scazut cu 2,5%, iar consumul a scazut cu 0,4% in primele 9 luni din acest an fata de perioada similara din 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 4.9946,1…

- R. Moldova a importat, in primele noua luni ale anului curent, marfuri in valoare de peste 3,438 de milioane de dolari, cu 18,8% mai mult decat in perioada similara a anului trecut. In aceeași perioada, exporturile produselor din R. Moldova s-ar cifrat la peste 1,651 de milioane de dolari, cu 15,3%…

- Dupa o prima parte a anului in care a avut loc o crestere a preturilor locuintelor, trimestrul al treilea este apreciat de specialisti ca fiind unul mult mai linistit. Totusi, la nivel national, cu exceptia Bucurestiului, s-a inregistrat si in aceasta perioada o crestere de 3,5% a pretului…

- Romania a exportat arme in valoare de peste 100 de milioane de euro, in primele șase luni ale anului 2017, se arata intr-un document al Departamentului pentru Controlul Exporturilor – ANCEX – din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. O parte din acești bani s-au indreptat spre Fabrica de Arme de la…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a raportat pentru primele noua luni un profit net de 9,56 milioane lei, de 221 ori mai mare comparativ cu peroada similara a anului trecut, cand a inregistrat un rezultat pozitiv de 43.138 lei, potrivit raportului transmis luni Bursei…

- Petse 450.000 de autoturisme au fost inmatriculate pentru prima oara in Romania in primele 9 luni ale acestui an, potrivit datelor furnizate luni de Institutul National de Statistica. Inmatricularile noi de autoturisme au crescut cu 32,7% in trimestrul III 2017, comparativ cu trimestrul III 2016, mai…

- CTP, cel mai mare dezvoltator și administrator pe termen lung de parcuri industriale și logistice premium din Romania și Europa Centrala și de Est, a intrat in ultimul trimestru al anului cu rezultate ce depașesc previziunile anterioare.

- Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale anului in curs, 3,07 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 15,5% (411.900 tep) mai mare fața de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS) si preluate de Agerpres.…

- Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 294,6 milioane lei, in scadere cu 5% fata de perioada similara a anului trecut, de…