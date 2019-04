Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat in ianuarie 2019 un excedent de 135,2 milioane euro in comertul international cu cereale, in contextul in care exporturile au totalizat 170,4 milioane euro, iar importurile 35,2 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- REZULTATE LOTO 21 APRILIE 2019. Numerele la LOTO pentru duminica! Care sunt norocoasele de Florii. Duminica, 21 aprilie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 17.700…

- Romania a exportat, anul trecut, cereale in valoare totala de peste 2,1 miliarde de euro. Din aceasta suma, mai mult de un miliard de euro au totalizat exporturile de grau și meslin, urmate de cele de porumb, a caror valoare se ridica la aproape 870 de milioane de euro, conform datelor centralizate…

- In perioada 2009-2014, Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) a realizat din fonduri de la bugetul de stat un proiect ineficient denumit „e-Romania 2”, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma de 52,058 milioane lei, arata raportul Curții de Conturi pe anul 2017,…

- România a exportat energie electrica în valoare de 210,6 milioane euro în primele 11 luni din 2018, în timp ce valoarea importurilor a fost de 120,8 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Duminica, 3 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto ale lunii februarie Loteria Romana a acordat 11.756 de castiguri in valoare totala de 776.731,73 lei. Tragerile LOTO se vor difuza in direct pe Romania TV in cadrul…

- Romania a exportat animale vii in suma de 349 milioane de euro, in primele 11 luni din 2018, in scadere cu 11,9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de animale vii au scazut in perioada mentionata cu 0,5%, la…

- Mijlocasul argentinian Leandro Paredes de la Zenit Sankt Petersburg a semnat un contract cu Paris Saint-Germain pana in 2023, informeaza News.roSuma de transfer este de 47 de milioane de euro. Citește și: Gheorghe Popescu despre organizarea Euro 2020 de catre Romania: 'Este o mandrie…