Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016, potrivit datelor transmise vineri de Institutul National de Statistica. Exporturile au insumat 62,64 miliarde de euro, iar importurile au insumat 75,59 miliarde de euro, ducand deficitul balantei…

- In primele zece luni din 2017, Romania a exportat produse medicale si farmaceutice in valoare de 640,4 milioane de euro. Valoarea este cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor Institutului National de Statistica.

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2017, imbracaminte si accesorii in valoare de 2,264 miliarde de euro, o suma cu 6,1% mai mica fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de imbracaminte si accesorii…

- Romania a importat 59.369 tone de rosii in primele noua luni din 2017, o cantitate aproape similara fata de aceiasi perioada din 2016 (59.075 tone), in timp ce exporturile au fost nesemnificative, respectiv de numai 262,2 tone, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata de…

- Romania a inregistrat, in primele zece luni din 2017, un excedent de 981,1 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. In perioada ianuarie-octombrie 2017, exporturile de cauciuc prelucrat ale Romaniei…

- Romania a inregistrat, in primele zece luni din 2017, un excedent de 981,1 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/.

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse chimice organice in suma de 115 milioane de euro, o valoare cu 7,3% mai mare fata de cea consemnata in perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, lemn si pluta in suma de 482,1 milioane de euro, o valoare cu 3,2% mai mica fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de lemn si pluta s-au…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului auto-moto), serie bruta, in perioada ianuarie-noiembrie 2017 comparativ cu perioada similara din 2016, a inregistrat o crestere cu 7,6%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Avansul afacerilor…

- Romania a importat, in perioada ianuarie - noiembrie 2017, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 707.900 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% (157.900 tep) mai putin fata de perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Productia…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni ale anului trecut, peste 4,29 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,3% (469.900 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). …

- Romania a incasat peste 315 milioane de euro, in primele trei trimestre din 2017, din exporturile de animale vii in spatiul intra si extracomunitar, in crestere cu aproape 15% fata de perioada similara din 2016, cand incasarile au totalizat aproape ...

- România a importat o cantitate de 115.850 de tone de lapte brut, în perioada ianuarie - noiembrie 2017, în crestere cu 3,2% fata de aceeasi perioada din 2016, iar laptele colectat de unitatile de procesare s-a majorat cu 7,6%, pâna la 949.952 tone, conform datelor publicate vineri…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. In perioada 1 ianuarie…

- Vanzarile de alimente, bauturi și tutun au inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut o creștere de 6,1% ca serie bruta, anunța Institutul Național de Statistica. In luna noiembrie, vanzarile s-au majorat cu 9,2% ca serie bruta și cu 9,6% ajustat sezonier fața de luna noiembrie a anului 2016.…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in luna noiembrie a anului trecut cu 8,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 5,79 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- In perioada 1.I-30.XI 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,5%, respectiv cu 12,3%, comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-30.XI 2017 exporturile FOB au insumat 58146,8 milioane euro, iar importurile…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,5%, respectiv cu 12,3%, comparativ cu perioada ianuarie-noiembrie 2016, se arata intr-un comunicat transmis marti de Institutul National de Statistica (INS). In perioada ianuarie-noiembrie 2017, exporturile…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. În perioada 1 ianuarie…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- In primele 11 luni din 2017 numarul turiștilor care s-au cazat in hotelurile din Romania a depașit 11,2 milioane, cu peste 10% mai mulți fața de perioada similara din 2016 a transmis vineri, Institutul Național de Statistica. Din numarul total de sosiri, turiștilor romani le aparțin 77,0%, in timp ce…

- In primele 9 luni din 2017, deficitul comercial cu produse agroalimentare s-a majorat cu 79,34%, la 757,34 milioane de euro, in timp ce in perioada similara a anului trecut era de circa 422,27 de milioane de euro. Potrivit datelor MADR, in perioada mentionata au fost importate peste 6,57 milioane…

- In primele 11 luni din 2017 numarul turistilor care s-au cazat in hotelurile din Romania a depasit 11,2 milioane, cu peste 10% mai multi fata de perioada similara din 2016 a transmis vineri, Institutul National de Statistica. Din numarul total de sosiri, turistilor romani le apartin 77,0%, in timp ce…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Exporturile au avansat cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele 9 luni din 2017, deficitul…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Spania a fost vizitata in primele 11 luni ale acestui an de un numar record de 77,8 milioane de turisti straini, cu 9,1% mai multi decat in perioada similara a lui 2016, si peste recordul istoric de 75,6 milioane de turisti inregistrat pe intreaga perioada a anului trecut, arata datele publicate joi…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Conform Institutului Național de Statistica, Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei.…

- Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei, reiese din datele comunicate luni de Institutul National…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale anului in curs, peste 3,879 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 111,4% (458.800 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

- In locul acesteia a fost numit Mihai Darie, potrivit unui anunt postat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. Mihai Darie a fost numit pe o perioada de 4 ani, iar hotararea va intra in vigoare incepand cu data de 3 ianuarie 2018. Grupul Electrica a inregistrat in primele 9 luni ale anului…

- Conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS), Romania a exportat, in primele opt luni din 2017, lemn și pluta in suma de 394,4 milioane euro, o valoare cu 2,3% mai mica fața de cea din perioada similara a anului trecut. Importurile de lemn și pluta s-au cifrat la 149,5 milioane…

- Romania a exportat, in primele opt luni din 2017, lemn și pluta in suma de 394,4 milioane euro, o valoare cu 2,3% mai mica fața de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS). Importurile de lemn și pluta s-au cifrat…

- Peste 23,5 milioane de innoptari au fost inregistrate in primele 10 luni ale anului in structurile de primire turistica din Romania, in creștere cu 6,1% fața de perioada similara a anului trecut, in timp ce in luna octombrie au fost consemnate 2,078 milioane innoptari, cu 6,8% mai multe decat in…

- Afacerile din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in primele 10 luni ale acestui an, au inregistrat o crestere cu 10,2% pe fondul avansului vanzarilor de produse nealimentare (+13,1%), carburantilor pentru autovehicule (+12%) si vanzarilor de…

- Romania a importat, in primele noua luni ale acestui an, o cantitate de titei de 5,58 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 57.700 tep (1%) mai mica fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Prejudiciul de 127,54 milioane de lei (27,3 milioane de euro), stabilit de procurorii DNA in dosarul Tel Drum, in care averea președintelui PSD, Liviu Dragnea, a fost pusa sub sechestru , este echivalenta cu 124.436 de pensii medii sau pensiile a 10.369 de romani timp de un an, daca luam in considerare…

- Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele noua luni ale anului in curs, peste 3,479 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 14,9% (451.100 tep) mai mare fața de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS).In…

- Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele noua luni ale anului in curs, peste 3,479 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 14,9% (451.100 tep) mai mare fața de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS). …

- România a înregistrat în trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 8,6% comparativ cu perioada similara din 2016, conform datelor preliminare publicate marti de Oficiul European…

- Resursele de energie electrica au scazut cu 2,5%, iar consumul a scazut cu 0,4% in primele 9 luni din acest an fata de perioada similara din 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 4.9946,1…

- Cifra de afaceri in comertul auto a crescut cu 11,7% in primele 9 luni din acest an, iar in domeniul serviciilor prestate pentru populatie a crescut cu 14,1%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In perioada ianuarie-septembrie 2017, volumul cifrei de…

- In perioada ianuarie-septembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, productia industriala a fost mai mare cu 7,7% ca serie bruta, respectiv cu 8,7%, ca serie ajustata sezonier, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In primele 9 luni din acest…