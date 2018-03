Stiri pe aceeasi tema

- Romania, in topul tarilor UE in ce priveste rata mortalitatii Pe 2015, România are a doua cea mai ridicata rata a mortalitatii din Uniunea Europeana. Potrivit datelor pe anul 2015, publicate, astazi, de Oficiul european de Statistica, EUROSTAT, Bulgaria se afla pe primul loc cu 1.660…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de…

- "Activitatea, care se va desfasura in perioada 12-14 martie, reprezinta o oportunitate pentru armonizarea pozitiilor nationale ale statelor membre ale formatului B9 pe subiectele ce se vor regasi pe agenda Summitului NATO din iulie 2018, in special pe consolidarea posturii NATO de descurajare si…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 12 -18 martie *** Ministrii Apararii din statele membre ale "Initiativei Bucharest 9" se vor reuni incepand de luni, timp de trei zile, la Palatul Parlamentului. Potrivit MApN, la reuniune vor participa ministrii Apararii din Bulgaria, Republica…

- Statisticile oficiale ale Romaniei si ale altor state sau cele ale institutiilor internationale (precum UNStat, Eurostat etc.) sunt indicatori utili, care insa nu surprind realitatea statistica, fie din cauza periodicitatii cu care sunt realizate (exista state unde recensamintele nu au fost efectuate…

- Ca in fiecare an, de Ziua Internaționala a Femeii, romanii și nu numai cumpara multe flori. Trandafirii sunt printre florile cele mai cautate de barbații care vor sa ofere un cadou de 8 Martie. Datele prezentate recent de Institutul Național de Statistica arata ca Romania importa trandafiri in valoare…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au inregistrat in luna ianuarie 2018, comparativ cu decembrie 2017, un avans de 0,4% atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, in timp ce in Romania au crescut cu 1,3%, un avans semnificativ dupa ce in luna decembrie 2017 fata de luna noiembrie…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Romania a urcat un loc in topul salariilor minimime din Uniunea Europeana. In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din UE, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. Anul trecut Romania ocupa…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat, citeaza AGERPRES.Citeste si: ALERTA - Prima REACTIE a Laurei Codruta Kovesi,…

- Datele publicate vneri de Eurostat arata ca Romania are al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din UE, cu doar 8 euro mai mare decat in Lituania. Cel mai mic salariu din Uniunea Europeana este inregistrat in Bulgaria, cu numai 261 euro.

- In raportul realizat de Transparency International, in privinta perceptiei gradului de coruptie pentru acest an in Uniunea Europeana, Romania sta pe loc, cu acelasi punctaj de 48 de puncte obtinut si in 2016, adica locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul UE. Totusi, este considerata printre cele…

- Romania s-a situat și in 2017, la fel ca in 2016, pe locul 25 din 28 in Uniunea Europeana, in ceea ce priveste perceptia gradului de coruptie, arata un clasament intocmit de Transparency International. Acesta este un clasament al gradului de coruptie in sectorul public, asa cum este perceput de mediul…

- Potrivit Institutului de Statistica din Marea Britanie numarul migranților din Uniunea Europeana, care lucreaza in Regatul Unit a crescut in perioada octombrie-decembrie 2017 cu peste 100.000 de persoane. Cei mai mulți imigranți din romani și bulgari, scrie Daily Mail. Numarul migranților din UE care…

- Cu greu va mai putea Romania sa atraga investitori straini, in anii care vin, daca Revolutia Fiscala va continua in forma stabilita prin OUG 79/2017, sustin specialisti in fiscalitate. In conditiile in care tara noastra oricum nu avea prea multe de oferit, statul a mai taiat si din facilitatile fiscale…

- La Timișoara va incepe maine, de Ziua Indragostiților, o campanie desfașurata in premiera in Romania. Aceasta se numește “Accidentul vascular cerebral poate fi prevenit” și se va derula pe o perioada nedeterminata. In cadrul acestei campanii, medicii vor sa-i conștientizeze pe timișoreni ca trebuie…

- Consiliul European AGRIFISH, care a avut loc la Bruxelles in data de 29 Ianuarie 2018, este primul organizat pe parcursul Președinției Bulgariei. Principalele discuții au vizat Comunicarea Comisiei intitulata “Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, situația de pe piața zaharului, a carnii…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- Romania se afla pe locul 11 in clasamentul european al numarului de farmacisti, cu 86 de specialisti la 100.000 de locuitori, informeaza Eurostat. Clasamentul este condus de Malta (129 de farmacisti/100.000 de locuitori), urmata de Belgia (121 de farmacisti/100.000 locitori) Spania (119)…

- Productia industriala a crescut in noiembrie cu 3,2% in zona euro (EA19) si cu 3,5% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovenia, Romania si Cehia au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele Oficiului European de Statistica (Eurostat), citate de Agerpres.…

- In noiembrie, cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale au fost raportate in Slovenia (9,9%), Romania (9,3%) si Cehia (8,5%), singurele scaderi fiind in Irlanda (minus 10,1%), Olanda (minus 4,7%), Danemarca (minus 2,7%) si Croatia (minus 1,6%). In noiembrie, comparativ cu…

- Romania a inregistrat in ultima statistica disponibila, 97 de victime in accidente rutiere la fiecare milion de locuitori și ocupa locul doi in Uniunea Europeana la acest capitol, doar Bulgaria depașindu-ne cu 99 de decese/milion de locuitori! Read More...

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- In trimestrul III 2016, Romania s-a situat pe primul loc intre statele membre UE in ceea ce priveste cresterea costului orar al muncii (+16,5% nominal fata de aceeasi perioada a anului precedent), potrivit datelor publicate de Eurostat. Podiumul a fost completat de vecinele noastre Ungaria (+12,6%)…

- Majorarile salariile succesive din Romania au facut ca țara noastra sa fie in fruntea clasamentului european in privința creșterii costului forței de munca, evoluția in ultimul an fiind de peste 10 ori mai mare fața de media raportata in zona euro. Romania a avut, in al treilea trimestru din 2017, o…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- Aproape o treime dintre armele folosite de catre organizatia terorista Stat Islamic au fost fabricate în Uniunea Europeana, inclusiv în România, potrivit unui raport al organizatiei Conflict Armament Research (CAR), relateaza site-ul publicatiei The Telegraph. În urma…

- Aproape o treime dintre armele folosite de gruparea jihadista Stat Islamic sunt produse in Uniunea Europeana. Cel puțin așa arata un raport al organizației de monitorizare a traficului de arme in zonele de razboi. Documentul, citat de The Telegraph, mai precizeaza ca printre furnizorii importanți sunt…