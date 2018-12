Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de autostrazi din Romania trece bariera de 800 de kilometri cu cei 101 noi kilometri adaugati in acest an, desi numai 60 dintre acestia au fost dati efectiv in folosinta, intrucat pe 43 de kilometri din loturile 3 si 4 Lugoj-Deva trebuie remediate “mici gauri de 500 de metri”, informeaza AGERPRES…

- Senatorul PNL Ioan Cristina a afirmat ca guvernarea PSD – ALDE saboteaza cu buna stiinta construcția de autostrazi in Romania pentru ca, deși exista bani europeni alocați pentru proiectele majore de infrastructura din tara noastra, prim-ministrul Viorica Dancila, consiliata de Darius Valcov, refuza…

- Raportat la 2007, afacerile din sectorul de software au crescut cu 150-, iar fata de 2016 cu 5,4-, semn ca piata a atins un nivel de maturizare, arata o analiza KeysFin. "Asistam la o concentrare a business-ului, la o maturizare si eficientizare a industriei, dovada ca numarul firmelor a scazut cu 6-…

- 300 de paturi pentru arsi sunt in rețeaua Ministerului Sanatații, a Administrației Locale și a Academiei Romane, numarul acesta crescand cu doar 70 in ultimii doi ani, in timp ce proiectul pentru cele patru centre mari de arsi, inceput in 2012, va fi finalizat in 2019, anunta Ministerul Sanatatii,…

- Valoarea fondurilor de pensii private, cumulat Pilonul II și Pilonul III, era de 10,41 miliarde de euro, la 30 septembrie 2018, cu 6,2% mai mult decat la finele primul semestru, reiese din datele furnizate, marți, de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).Pilonul…

- Ilie Dumitrescu, fost internațional, a vorbit despre meciul Romaniei cu Serbia, 0-0, și a criticat jocul și atitudinea lui Cristi Manea, fundașul dreapta de 21 de al Romaniei. "A aparut Manea la zona mixta, zambea și era fericit. ...

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a reiterat intr-un interviu pentru PSNews.ro falsa opoziție vehiculata in spațiul public dintre proiectul național „Catedrala Mantuirii Neamului” și construirea de autostrazi sau spitale, informeaza agenția de știri basilica.ro.„Ne-am…

- Carburanții sunt tot mai scumpi. In tot mai multe benzinarii, prețurile celor mai ieftine sortimente de benzina și motorina se apropie sau chiar depașesc 6 lei pe litru. Economiștii vorbesc deja de un nou val de scumpiri la pompa, dupa ce cotația barilului de petrol a trecut de 85 de dolari. Benzina…