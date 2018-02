Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor publicate de Eurostat cu baza in anul 2015, Romania a inregistrat la finele lui 2017 cel mai ridicat ritm de crestere al preturilor pe ultimele trei trimestre ale anului trecut, cu o majorare de 2,52% in intervalul aprilie – decembrie. Asta desi nivelul preturilor s-a pastrat sub cel…

- Scandalul standardelor duble | CE va lansa o campanie de testare a produselor alimentare Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est.…

- Numarul innoptarilor inregistrate in 2017 in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere cu 3,6% comparativ…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Aproape sapte din zece utilizatori de Internet din UE au efectuat cumparaturi on-line in cele 12 luni anterioare anchetei desfasurate in acest sens de Eurostat. Romania s-a plasat la coada statelor europene, cu o proportie de trei ori mai redusa comparativ cu media europeana si cu patru procente in…

- La fiecare smartphone achizitionat romanii cumpara cel putin doua accesorii. Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati anul trecut, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane…

- Romania a inregistrat la finele anului 2017 o inflatie anuala de 2,6%, potrivit datelor comunicate de Eurostat pentru toate statele membre. Ne plasam, astfel, pe locul patru in ce priveste cresterea preturilor, la distanta mare de Lituania (3,8%), Estonia (3,8%), in spatele Marii Britanii (3,0%) si…

- Firma de consultața Deloitte estimeaza intr-un raport ca piața de fuziuni și achiziții din Romania s-a cifrat la 4 – 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017. Estimarea pieței include și tranzacțiile cu o valoarea nefacuta publica. Ioana Filipescu, partener Deloitte, arata…

- Prima sedinta de Guvern din 2018. Tudose: Sa dea Dumnezeu sa avem un an rodnic, ca linistit nu va fi Premierul Mihai Tudose le-a urat ministrilor, miercuri, la inceputul primei sedinte din acest an, ”un an rodnic”, apreciind ca ”linistit in mod cert nu va fi”. "La multi ani pentru cei cu care…

- Premierul a afirmat ca Banca Mondiala si-a revizuit estimarea referitoare la tara noastra in anul 2017 si prognoza pentru 2018. „Banca Mondiala si-a revizuit estimarea privind inchiderea anului 2017, ducandu-ne la o crestere de peste 6, de 6,4. O sa avem si noi in curand datele oficiale. Dar cunoscand…

- Iarna incepe sa isi intre in drepturi incet-incet, cu temperaturi scazute si precipitatii ce pot lua forma de ninsori. Scaderea temperaturilor nu se va face brusc, lasandu-ne sa ne pregatim, macar psihic, pentru o iarna ca la carte.Media regionala a temperaturilor maxime va marca o scadere…

- BANAT Media regionala a temperaturilor maxime va marca o scadere treptata de la 13 grade, valoare ce caracterizeaza o vreme deosebit de calda, pana la 2 grade la sfarșitul primei saptamani, apropiindu-se de normalul perioadei. Din ziua de 15 ianuarie va urma un proces de incalzire, de la medii…

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- PREVIZIUNI. La cat va ajunge cursul euro in 2018 Economia Romaniei va continua sa creasca in ritm sustinut, insa cu o inflatie semnificativ mai mare decat in 2017, iar deficitul bugetului de stat se va mentine in jurul limitei de 3% din PIB, arata prognozele oficiale pe 2018. Comisia Nationala…

- Care va fi cursul valutar leu-euro in 2018 Economia Romaniei va continua sa creasca in ritm sustinut, insa cu o inflatie semnificativ mai mare decat in 2017, iar deficitul bugetului de stat se va mentine in jurul limitei de 3% din PIB, arata prognozele oficiale pe 2018. Comisia Nationala de Prognoza…

- Consumul final de energie al Romaniei va fi in crestere in urmatorii patru ani, cu salturi anuale de peste 2,5%, in timp ce importurile vor fi din ce in ce mai mici, se arata in Prognoza Echilibrului Energetic, publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Astfel, in 2017, consumul…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- Penultima saptamana a acestui an a readus euro pe crestere, pe fondul majorarii cererii de valuta dar si a cresterii tensiunilor in Europa, dupa victoria separatistilor din Catalonia. Participantii la piata valutara si-au luat, de asemenea, pozitii de protectie, inainte de mini-vacanta prilejuita de…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%,

- Intrebat ce perspectiva va avea Romania de a se ralia la noile actualitati europene, avand in vedere ca vineri va participa la Euro Summitul extins, unde vor fi discutate propuneri precum cea a presedintelui francez, Emmanuel Macron, de infiintare a unui Minister de Finante, sau precum cea a Comisiei…

- Potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), Romania, Bulgaria si Croatia au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS). Situatia este identica in ceea ce priveste Produsul…

- Bulgaria, Croatia si Romania au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Situaţia este identică în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut…

- Romania, Bulgaria si Croatia au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Cele mai mari salarii medii lunare vor continua sa fie realizate in București, in urmatorii doi ani, caștigul salarial mediu net in Capitala urmand sa creasca de la 3.304 lei in acest an, la 3.639 lei in 2018 și 3.957 lei in 2019, potrivit Prognozei in profil teritorial, varianta de toamna, publicata…

- „Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 125.955,5 milioane de lei, iar la cheltuieli in suma de 161.731,9 milioane de lei, cu un deficit de 35.776,4 milioane de lei”, se arata in proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, dat publicitatii de Ministerul Finantelor Publice.…

- Premierul Mihai Tudose discuta luni cu vicepremierul Marcel Ciolacu si cu ministrul Finantelor Ionut Misa bugetul pe 2018, urmand ca in sedinta de guvern de miercuri, acesta sa fie adoptat, a anuntat vicepremierul Marcel Ciolacu. "Pe data de 6, va intra în şedinţa de Guvern şi va…

- Guvernul prognozeaza ca Romania va avea o crestere economica de 5,5% anul viitor, produsul intern brut urmand sa avanseze astfel pana la 907,852 miliarde de lei. Estimarea este mai temperata fata de prognoza din acest an a Comisiei Nationale de Prognoza (CNP), de 6,1%.

- Bugetul de stat pe 2018, primele cifre Veniturile bugetare vor fi de 125,9 miliarde de lei in 2018, iar cheltuielile vor insuma 161,7 miliarde de lei, rezultand astfel un deficit bugetar de 35,7 miliarde de lei, arata proiectul Legii bugetului pe anul viitor, transmis miercuri, spre avizare, partenerilor…

- Proiectul de buget pe anul viitor, transmis miercuri, spre avizare, partenerilor sociali ai Guvernului prevede venituri bugetare de 125,9 miliarde de lei in 2018, in timp ce cheltuielile vor insuma 161,7 miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetar se ridica la 35,7 miliarde de lei. „Bugetul de stat se…

- „Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 125.955,5 milioane de lei, iar la cheltuieli in suma de 161.731,9 milioane de lei, cu un deficit de 35.776,4 milioane de lei”, se arata in proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018. La inceputul lunii noiembrie, Comisia Nationala…

- Veniturile bugetare vor fi de 125,9 miliarde de lei in 2018, iar cheltuielile vor insuma 161,7 miliarde de lei, rezultand astfel un deficit bugetar de 35,7 miliarde de lei, arata proiectul Legii bugetului pe anul viitor, transmis miercuri, spre avizare, partenerilor sociali ai Guvernului.…

- Potrivit unui comunicat al Eurostat din 17 noiembrie 2017, Romania figureaza pe luna septembrie a anului curent in fruntea statelor care au inregistrat cele mai mari scaderi ale volumului productiei fata de luna precedenta in sectorul constructiilor (-4,6% la noi, fata de -3,8% Ungaria si -2,4% Slovacia,…

- Peste 260.000 de tranzactii au fost efectuate online in Romania de Black Friday 2017, iar valoarea a depasit 160 de milioane de lei, cu 50% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, reiese din datele publicate, vineri, de catre unul dintre furnizorii de servicii de plata online, potrivit…

- Privind la statisticile Eurostat care estimeaza nivelul saraciei din Statele Membre UE, in mod normal, daca ar exista un minimum de sentiment de raspundere, clasa noastra politica ar trebui sa demisioneze in bloc.

- Aproape 40% din populatia Romaniei este expusa riscului de saracie si excluziune sociala, iar circa 24% din romani raporteaza o degradare a conditiilor materiale, potrivit datelor din 2016, publicate, luni, intr-o analiza realizata de Eurostat. Potrivit analizei, 38,8% din populatia Romaniei…

- „Nu comentez spusele altora. Raman la opinia mea ca o creștere bazata preponderent pe consum nu este una sustenabila, o spun toți specialiștii. Asta nu inseamna ca trebuie sa reducem consumul, dar trebuie sa avem grija și de cealalta latura a investițiilor publice, a masurilor destinate incurajarii…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a ajuns, in octombrie, la nivelul de 88.805 unitați, in primele zece luni, in creștere cu aproape 17% fața de aceeași perioada din anul precedent, reiese din statistica Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata…

- "In trimestrul al treilea (perioada iulie-septembrie 2017), Romania, cu 8,6%, inregistreaza cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana, potrivit Eurostat. Aceasta creștere economica este rezultatul muncii tuturor romanilor și al companiilor corecte din aceasta țara", transmite premierul…

- Comerțul online in Romania va ajunge anul aceasta la aproximativ 2,8 miliarde de euro, in creștere cu 35% fața de 2016, peste estimarea inițiala de 2,5 miliarde de euro, informeaza Asociația Romana a Magazinelor Online (ARMO) printr-un comunicat remis, marți, AGERPRES. "Evoluția…

- Raportat la perioada similara a anului trecut avansul a fost de 8,8% pe serie bruta si de 8,6% pe serie ajustata sezonier, potrivit estimarilor "semnal" date publicitatii de Institutul National de Statistica (INS). In primele noua luni din acest an, economia Romaniei a inregistrat o crestere…

- Leul continua sa scada. Euro, la cel mai mare nivel din ultimii cinci ani si trei luni Moneda naționala continuat sa se deprecieze vineri in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR), de 4,6390 lei pentru un euro, atingand un maxim al ultimilor cinci ani și trei luni. Pe…

- NTT DATA Romania a înregistrat în primele 10 luni ale anului 2017 o cifra de afaceri de 43,3 mil EUR, în creștere cu 50,22% fața de aceeași perioada a anului anterior. ”Rezultate financiare ale companiei pentru anul precedent vin pe fondul unui…

- Premierul Tudose a dat o prima reacție, dupa adoptarea masurilor fiscale, in ședința de Guvern de miercuri, și care sunt in continuare contestate in spațiul public atat de sindicate cat și de patronate. El a scris pe Facebook ca aceste masuri sunt sustenabile si vor produce efecte pozitive pentru Romania,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat printr o postare pe pagina sa de Facebook ca masurile fiscale adoptate miercuri de Guvern sunt sustenabile si vor produce efecte pozitive pentru Romania, inclusiv pensii mai mari. El a mai vorbit si despre evolutia economiei si despre cresterea salariilor si pensiilor."Comisia…

- "Masurile fiscale adoptate ieri sunt sustenabile și vor produce efecte pozitive pentru Romania, inclusiv pensii mai mari. Va asigur ca vom avea suficienți bani pentru a ne indeplini atat programul social de creștere a veniturilor cetațenilor, cat și investițiile in infrastructura rutiera, sanatate…

- Tudose: Nu ne lasam impresionați de cei care vor sa scoata banii din Romania Premierul Mihai Tudose a scris, joi seara, pe Facebook, ca "nu ne lasam impresionati de cei care au venit in Romania pentru mediul de afaceri favorabil, vor sa scoata banii din Romania" si "fac profit pe contributia romanilor".…

- Economia Romaniei ar urma sa creasca, in 2017. Economia Romaniei ar urma sa inregistreze, anul acesta, o creștere de 5,3%, urmand ca in 2018 avansul economic sa se reduca ușor, la 4,2%, potrivit celor mai recente prognoze publicate marți, 7 noiembrie de BERD (Banca Europeana pentru Reconstrucție și…

- Economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o crestere de 5,3%, urmand ca in 2018 avansul economic sa se reduca pana la 4,2%, conform celor mai recente prognoze publicate marti de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Comparativ cu precedentele prognoze din luna…

- Comisia Nationala de Prognoza a imbunatatit la sfarsitul sapta­manii trecute proiectia de crestere economica pentru 2017 de la 5,6% la 6,1%, ceea ce face ca intr-un singur an acest indicator sa sufere o corectie pozitiva de aproape 2 puncte procentuale. Comisia prognoza in octombrie 2016…