Romania a depasit Bulgaria si Ungaria in topul bunastarii, dar ramane mult sub media europeana

Stiri pe aceeasi tema

- Noul Jeep Wrangler a obtinut un rezultat rusinos la testul de siguranta Euro NCAP. SUV-ul american, ajuns la cea de-a 4-a generatie si care are un pret de pornire de 50.000 de euro, a fost notat cu o singura stea (din 5). Wrangler ofera o protectie de doar 50% pentru pasagerii adulti,…

- Romanii cheltuie cei mai multi bani pe produse alimentare si bauturi nealcoolice din randul cetatenilor din Uniunea Europeana, arata datele publicate marti de Eurostat. In 2017, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat, in medie, 12,2% din cheltuielile totale de consum pentru "produse…

- Filosoful Mihai Sora a fost inclus in top 28 al persoanelor care vor influenta Europa in 2019, lista intocmita de Politico. Topul este alcatuit din trei categorii: persoane de actiune (doers), protestatari/ contestatari ai Puterii (disruptors) si visatori (dreamers), care vor transforma fata…

- Deputati conservatori i-au cerut premierului Theresa May sa stabileasca un termen pentru a demisiona in schimbul oferirii sustinerii in Parlament pentru acordul pe tema Brexit, afirma surse politice de la Londra citate de cotidianul The Times. Unii parlamentari i-au transmis Theresei May ca…

- Consiliul European se va reuni intr-o sesiune extraordinara, duminica, pe agenda fiind agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), reuniune la care va participa si presedintele Klaus Iohannis. Membrii Consiliului European vor discuta despre Declaratia…

- Zece tari europene au lansat, miercuri, in cursul unei reuniuni desfasurate la Paris, un plan comun de aparare militara, Franta transmitand semnalul ca Europa este capabila sa isi garanteze propria securitate. Initiativa Europeana de Interventie (IEI) a fost lansata in iunie, dar miercuri,…

- Incepand de astazi britanicii pot procura marijuana pe baza de reteta data de medicii specialisti. Tratamentele pot fi prescrise doar pentru un anumit numar de boli in cazul carora alte medicamente nu au functionat. Medicii de familie nu pot prescrie tratamente cu marijuana medicinala, doar…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump s-ar putea intalni la Paris, pe 11 noiembrie, daca ambii lideri vor participa la un eveniment ce comemoreaza sfarsitul Primului Razboi Mondial, a informat vineri Ministerul rus de Externe.Rusia e deschisa la dialog si este…