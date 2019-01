Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul britanic a facut aceste declaratii in momentul in care tensiunile in zona raman ridicate dupa capturarea luna trecuta de catre Rusia a trei nave ucrainene si retinerea echipajului acestora in Marea Neagra, pe care le-a acuzat de intrare ilegala in apele sale teritoriale, o acuzatie respinsa…

- Statele Unite au efectuat, joi, un zbor "extraordinar" deasupra Ucrainei, in cadrul Acordului "Ceruri deschise", pentru reafirmarea angajamentului fata de aceasta tara dupa incidentul militar ruso-ucrainean din Marea Neagra, anunta armata americana."Atacul neprovocat al Rusiei asupra navelor…

- Jim Mattis, ministrul Apararii din SUA, a condamnat Rusia pentru incalcarea tratatului cu Kievul prin capturarea celor trei nave ucrainene, incercarea de a se amesteca in alegerile americane de la jumatatea mandatului si pentru incalcarea tratatului nuclear, scrie The Guardian. Mattis a facut declaratiile…

- Statele Unite au condamnat, luni seara, actiunile "ilegale" si "arogante" ale Rusiei impotriva Ucrainei, iar Alianta Nord-Atlantica a cerut Moscovei sa elibereze militarii ucraineni capturati.

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a anunțat ca va avea loc o reuniune de urgența a Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, dupa ce Rusia a capturat trei nave ucrainene în Marea Neagra, relateaza site-ul postului ABC. Marina ucraineana a informat ca navele de patrula ale Rusiei…

- Radu Tudor a comentat, la Antena 3, decizia Rusiei de a ataca trei nave ale Fortelor navale ucrainene dupa o intervenție care a dus la ranirea mai multor persoane. "Aceasta problema de ultima ora, aceasta agresiune a navelor militare rusești asupra navelor civile ucrainene ne avertizeaza…

- Alianta Nord-Atlantica a intensificat misiunile de recunoastere in Marea Neagra si in Marea Baltica, afirma ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, avertizand ca Rusia si Belarus vor lua masuri pentru contracararea activitatilor NATO."Au fost identificate activitati intense pentru colectarea…

- "Dragi tineri elevi si studenti in anul I (...) dragi boboci, de astazi, din ziua depunerii juramantului militar va aflati cu adevarat in slujba tarii, iar tara conteaza pe determinarea dumneavoastra. (...) Asteptam de la dumneavoastra sa deveniti acei militari profesionisti ai armatei moderne pe…