- Nationala de rugby a Romaniei va intalni sambata, 8 iunie, de la ora 23.30, in primul meci test World Rugby al acestei luni, reprezentativa statului Chile. Partida va avea loc pe stadionul „Elias Figueroa” din Valparaiso si va fi prima intalnire intre cele doua natiuni. Staff-ul tehnic a stabilit echipa…

- CSM Bucuresti a cucerit dramatic medaliile de bronz in SuperLiga CEC Bank la rugby, sambata, dupa ce a invins-o pe campioana en titre, Timisoara Saracens, cu scorul de 20-19 (6-5), in finala mica, desfasurata pe Stadionul Municipal din Barlad. ''Tigrii'' au deschis scorul printr-o lovitura…

- Andras Szasz e originar din Onesti, dar are radacini maghiare. In Romania a jucat pentru Odorhei, pentru CSM Bucuresti si a incheiat cu un titlu la Dinamo. Acum merge sa joace in campionatul Ungariei si viseaza sa fie convocat si la national maghiara. Sportivul a explicat de ce a ales Ungaria:…

- Volei Alba Blaj s-a impus in fața celor de la CSM Lugoj cu 3-1 (20, 16, -22, 15) in ultima etapa a Diviziei A1 la volei feminin și s-a incoronat oficial campioana a Romaniei. CSM Volei Alba Blaj devenise de luni sigura cel de-al patrulea sau titlu de campioana nationala la volei feminin, in urma victoriei…

- In Liga 4 București se ascut armele pentru marea batalie din play-off-ul pentru promovare. CSA Steaua negociaza aducerea lui Janos Szekely, iar rivala CS FC Dinamo este in discuții avansate pentru inregimentarea lui Cristi Pulhac (34 de ani) și Dacian Varga (34 de ani)! Ambii fotbaliști erau retrași…

- Gabriel Tamas a fost prins baut la volan, fundasul lui Hapoel Haifa ruland la bordul unei limuzine cu 205 km/h. De marti, 26 martie, aparatorul de 35 de ani este dupa gratii, iar acum va aparea din nou in fata judecatorilor, care, conform spuselor avocatilor romanului, va fi eliberat. La tribunal si-au…

- "Mi-ar fi draga Simona Halep la CSM. I-am transmis prin presa ca mi-as dori sa vina la CSM, usa noastra e deschisa. Fata in fata nu a fost discutia, ne-am intalnit, dar era un moment festiv, ea era in centrul atentiei si era...asa, nepotrivit, sa spun adiacent: Stii, vrei sa vii la CSM?", a declarat…

- La doua saptamani distanța de meciul susținut in localitatea ilfoveana Chiajna, cu Concordia, terminat la egalitate, scor 2-2, FC Hermannstadt va juca din nou in deplasare. Vineri, 29 martie, de la ora 20.30, sibienii o vor intalni pe Dinamo, in etapa a III-a a play-out-ului. Partida va avea loc in…