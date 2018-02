Stiri pe aceeasi tema

- Compania petroliera americana Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73,4 milioane de dolari, potrivit unei decizii a Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert de la Paris (ICC Paris). Statul roman va fi despagubit dupa ce Chevron…

- Proiectele Legii minelor, a redeventelor sau pentru infiintarea Casei de Comert se afla printre actele normative extrem de importante pe care noul ministrul al Economiei, Danut Andrusca, le doreste cat mai repede pe masa Guvernului si apoi in dezbaterea Parlamentului, potrivit unui comunicat al ministerului…

- Danut Andrusca a preluat in cursul acestei dimineti mandatul de ministru al Economiei de la fostul titular, Gheorghe Simon, la sediul institutiei. 'In perioada imediat urmatoare voi trece rapid in revista si ma voi familiariza cu prioritatile ministerului, in special cele care decurg din aplicarea…

- Proiectele Legii minelor, a redeventelor sau pentru înfiintarea Casei de Comert se afla printre actele normative extrem de importante pe care noul ministrul al Economiei, Danut Andrusca, le doreste cât mai repede pe masa Guvernului si apoi în

- Proiectele Legii minelor, a redeventelor sau pentru infiintarea Casei de Comert se afla printre actele normative extrem de importante pe care noul ministrul al Economiei, Danut Andrusca, le doreste cat mai repede pe masa Guvernului si apoi in dezbaterea Parlamentului, potrivit unui comunicat al ministerului…

- Prin aparitie in Monitorul Oficial din 12 ianuarie 2018 a ORDINULUI Nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate se introduce un nou…

- Spor de pana la 35% pentru angajații din ministerele Dezvoltarii Regionale și Agriculturii care se ocupa cu atragerea de fonduri europene, aprobat in Guvern. Potrivit hotararii de Guvern, de aceste prevederi vor beneficia și serviciile suport din cadrul Ministerului Agriculturii, care ajuta la implementarea…

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 16 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 'Gheorghe Ionescu-sisesti' - Institutului…

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- "Ianuarie 2018 - Premierul Romaniei ( oricare ar fi acesta ) trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim si sa abordeze frontal cel putin 5 probleme sistemice care pot exploda in orice moment - si deci nu pot fi amanate ( finante, energie, politie, educatie , salarizarea bugetarilor) :…

- Cum circula metroul de Revelion 2018. Metrorex anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va introduce trenuri suplimentare, in functie de fluxul de calatori, in aceasta perioada. Compania a precizat și care este programul garniturilor, in noaptea dintre ani, mai ales ca mulți bucureșteni vor alege…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va incepe dezvoltarea portalului dedicat informarii publice, aceasta fiind urmatoarea etapa in aplicarea Legii prevenirii, care a fost adoptata in Parlamentul Romaniei si promulgata de presedintele Romaniei in data de 22 decembrie…

- ”Ma bucur sa anunț o veste mult așteptata de mediul de afaceri din Romania, atat cel autohton, cat și cel strain. O alta masura foarte importanta din Programul de guvernare a fost indeplinita in 2017: Legea prevenirii, inițiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,…

- UBER e companie de transport, nu platforma digitala, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Trebuie sa detina licentele si acordurile cerute de dreptul national. Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a adoptat miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile…

- Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul legislativ privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu amendamente, inregistrandu-se 157 de voturi "pentru", 71 "impotriva" si patru abtineri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (3) al articolului 1 din…

- Ministrii, parlamentarii, primarii si prefectii ar putea fi comercianti persoane fizice. Proiectul initiat de UDMR va fi supus votului final al Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, astazi. Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR,…

- Concernul rus „Gazprom“ a câștigat în instanța un nou proces împotriva SA „Moldovagaz“ privind recuperarea datoriilor pentru gazele livrate în 2014, în suma totala de 768,6 milioane de dolari SUA, noteaza NOI.md. Dupa cum se menționeaza…

- Guvernul a aprobat joi printr-o ordonanta de urgenta noi reglementari privind parteneriatul public-privat. Potrivit unui comunicat al Guvernului, se introduce conceptul Value for Money (valoare pentru bani), conform bunelor practici de la nivel international, si care reflecta diferentierea in estimarea…

- Salarii marite pentru cluburile sportive universitare, Academia Oamenilor de Stiinta, Institutul Cultural Roman, Secretariatul de Stat pentru Culte, Ministerul Muncii și Curtea de Conturi. Camera Deputaților a votat, miercuri seara, in calitate de for decizional, OUG 62/2017 cu mai multe amendamente.…

- Plenul Senatul a armonizat luni cu decizia CCR propunerea legislativa prin care se stabileste ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației…

- Primarul comunei Șibot, Ilie Tomuș (PNL), a pierdut definitiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate (ANI) și urmeaza sa iși piarda mandatul de primar. Inalta Curte de Casație și Justiție a respins in 17 noimebrie 2017 contestația acestuia la o decizie anterioara a Curții de Apel Alba Iulia, care…

- Protestul angajatilor Agentiei pentru Plati si Interventie in Agricultura (APIA) s-a incheiat dupa aproape cinci ore, angajatii APIA urmand sa primeasca o marire de 10% la salariu, printr-o ordonanta de urgenta, a declarat miercuri, Octavian Mateescu, presedintele sindicatului APIA, la finalul discutiilor…

- Compania aeriana Blue Air ar putea opera, din 2018, doua noi rute, din Bucuresti spre Tbilisi si Cairo, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- ”Curtea a constatat ca legea examinata are un caracter individual, fiind adoptata in considerarea unui singur caz prestabilit, respectiv pentru achizitionarea unui imobil, si nu in vederea aplicarii ei unui numar nedeterminat de cazuri concrete. Or, in jurisprudenta sa, Curtea a retinut ca legea,…

- Lista de nemultumiri a sindicalistilor este lunga, iar cei aflati la guvernare ar trebui sa se aplece serios si responsabil asupra ei, incepand de la modificarile privind Codul fiscal si continuand cu Legea salarizarii in sistemul bugetar, a declarat duminica seara, pentru Agerpres, presedintele…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Maramures atrage atentia angajatorilor asupra obligatilor ce le revin prin intrarea in vigoare a dispozitiilor Ordonantei de Urgenta nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, astfel: – prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea…

- Angajați ai Agenției pentru Plați și Intervenție in Agricultura (APIA) din mai multe județe din țara vor protesta miercuri, intre orele 11:00 și 14:00, in fața sediului Ministerului Agriculturii, pentru a atrage atenția Guvernului asupra faptului ca Legea salarizarii le diminueaza salariile, incepand…

- Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a anuntat, marti, ca nu se va prezenta in fata comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, unde a fost invitata pentru a da explicatii cu referire la desfiintarea serviciului secret al Ministerului Justitiei. ”In Decizia nr. 611 din 3 octombrie 2017,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor masuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de catre statul roman la societatile…

- Primarii municipiilor Focșani și Adjud, Cristi Misaila și Constantin Armencea, au participat, ieri, la Adunarea Generala a Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR). In prezenta primarilor municipiilor membre ale AMR, presedintele Asociatiei si Primar al Sectorului 3 al Capitalei, Robert Sorin Negoita,…