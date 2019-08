Rechemarea lui Maior. Viorica Dăncilă: Am primit doar o informare în mai prin poșta militară

„Ca să lămurim, nu am primit nicio decizie de rechemare a ambasadorului SUA George Maior acasă. Am primit pe data de 7 sau 8 mai o informare prin poșta militară pe care am avizat-o legată de rechemarea din… [citeste mai departe]