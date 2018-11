Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Incepem tocmai cu meciul Romaniei in Muntenegru. “Tricolorii” au șanse mici la primul loc in grupa, avand nevoie de un pas greșit din partea Serbiei, care joaca pe teren propriu cu Lituania. O remiza ar pastra Romania pe a doua poziție, una care nu aduce insa mari…

- Fotbaliștii naționalei au invins reprezentativa Lituaniei / sambata seara, in etapa a cincea a Grupei a 4-a, din Seria C a „Ligii Națiunilor”; golurile marcate de Pușcaș (minutul 7), Keșeru (47′) și N. Stanciu (65′) au readus Romania pe locul al doilea, dar, pentru a caștiga grupa, pe langa victoria…

- Nationala Romaniei va juca meciul contra Lituaniei (17 noiembrie, la Ploiesti), din Liga Natiunilor, fara spectatori. Asta, dupa ce la partida Romania - Serbia, ultrasii romani au aprins torte si, la final, au patruns pe teren. "Federatia Romana de Fotbal a fost informata joi, 25 octombrie 2018, cu…

- Decizia UEFA vine ca urmare a incidentelor de la partida Romania - Serbia, scor 0-0, de pe Arena Nationala, cand fanii tricolorilor au aprins mai multe torte in debutul partidei. Astfel, Romania va disputa o noua partida cu portile inchise la Ploiesti, exact asa cum s-a intamplat la debutul…

- Muntenegru și Serbia se intalnesc in celalalt meci din Grupa a 4-a, din care fac parte Romania și Lituania. Tot la 21:45 incepe și acest meci, care poate fi urmarit liveSCORE pe GSP.RO. Egalul ar fi cel mai bun rezultat pentru Romania, care in cazul unei victorii la Vilnius va juca impotriva Serbiei…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, miercuri seara, ca o victorie in partida cu Lituania ar pune prima reprezentativa in situatia de a juca, duminica, impotriva selectionata Serbiei pentru primul loc in grupa in Liga Natiunilor. "Trebuie sa avem o mentalitate…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat convocarile preliminare pentru meciurile din grupa 4 (seria C) din Liga Națiunilor. Pe lista de 15 strainieri este inclus și Valerica Gaman, care il va inlocui pe Vlad Chiricheș (accidentat). Fața de primele doua partide din grupa, disputate impotriva Muntenegrului…

- Selectionata Serbiei a invins reprezentativa Lituaniei cu scorul de 1-0, vineri seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa a 4-a a Seriei C din Liga Natiunilor la fotbal, din care face parte si Romania. Dusan Tadic (31) a marcat singurul gol al partidei, din penalty, tot el ratand o lovitura…