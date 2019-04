România a avut în februarie a doua mare creştere a lucrărilor de construcţii din UE Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat, in luna februarie 2019 comparativ cu luna ianuarie 2018, o crestere de 9,8%, un avans mai mare in randul statelor membre UE fiind inregistrat doar in Slovenia (11,9%), arata datele publicate marti de Eurostat.



Comparativ, in zona euro, lucrarile de constructii au crescut cu 3% de la o luna la alta, iar la nivelul Uniunii Europene lucrarile de constructii au inregistrat un avans de 2,3%. In majoritatea statele membre lucrarile de constructii au inregistrat o crestere de la o luna la alta, singurele scaderi fiind inregistrate in Spania,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

