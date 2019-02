Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria avea, la 1 ianuarie 2019, cel mai mic salariu minim brut din UE, in valoare de 286 de euro, urmata de Letonia (430 de euro), Romania (446 euro), Ungaria (464 euro), Croatia (506 euro), Cehia (519 euro), Slovacia (520 euro), Polonia (523 euro), Estonia (540 euro) si Lituania (555 euro). Cele…

- În zece state membre se înregistreaza o rata de supraaglomerare pentru tineri mai ridicata decât media UE. Printre ele, sapte tari (Slovacia, Letonia, Polonia, Croatia, Ungaria, Bulgaria si România) au raportat anul trecut ca mai mult de jumatate din populatia lor tânara…

- Romania a avut, in trimestrul III, a doua cea mai mare creștere economica din UE, de 1,9%, dupa Malta (3,6%), in comparație cu trimestrul II al anului, arata datele Eurostat.Creșterea medie a PIB in UE28 a fost de 0,3% in trimestrul III fața de trimestrul precedent, iar in zona euro de 0,2%.…

- In anul 2016 erau circa 90.000 de medici psihiatri in Uniunea Europeana, exceptand Cehia, Ungaria si Slovacia pentru care nu exista date recente, in crestere cu aproximativ 4.000 de medici psihiatri comparativ cu anul 2011, arata datele prezentate miercuri de Eurostat. Tarile membre UE cu cel mai mare…

- Romania este statul din Uniunea Europeana care in 2016 a alocat cel mai mic procent din PIB (5%) pentru sanatate, la polul opus fiind Franta (11,5%), Germania (11,1%) si Suedia, arata datele publicate joi de Oficiul european de statistica (Eurostat), conform agerpres.ro.Tudor Chirila DA ADUNAREA…

- Romania a inregistrat cea mai mare crestere de pret la electricitate din toata Uniunea Europeana (14%), in primele sase luni ale acestui an, in timp ce in Polonia pretul a scazut cu 4,3%. In acelasi timp, Romania avea cel mai redus pret la gaze (3,2 euro/100kw), urmata de Ungaria (3,6…

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta. Evolutiile…

