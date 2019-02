Romania a avut a doua mare crestere din Uniunea Europeana la consumul de energie primara in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank International (RBI) a obținut un profit net consolidat de 1,27 miliarde de euro, anul trecut, o creștere de 14%, fața de anul anterior, conform datelor anunțate miercuri de grupul bancar austriac, care deține in Romania a patra banca in funcție de active, potrivit mediafax.Citește…

- Subventiile date pana in prezent fermierilor romani se apropie de 1,75 miliarde euro, pentru circa 130.000 de fermieri nefiind inca efectuate platile, potrivit datelor prezentate miercuri de ministrul Agriculturii, Petre Daea, la TVR1, informeaza AGERPRES . “Eu din trei in trei ore stiu ce se intampla…

- Deficitul comercial al Romaniei, care reprezinta diferența dintre importuri și exporturi, a crescut cu 18,2% in primele 11 luni din 2018, ajungand la 13,4 miliarde de euro, arata datele furnizate de catre Institutul National de Statistica (INS). In primele 11 luni din 2017, deficitul comercial a fost…

- Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2% in zona euro si cu 0,3% in Uniunea Europeana in trimestrul al treilea 2018 comparativ cu trimestrul al doilea, statele membre cu cele mai puternice ritmuri de crestere fiind Malta (3,6%) si Romania (1,9%), arata datele preliminare publicate vineri de Eurostat.…

- Guvernul are bani pentru salarii si pensii, in conditiile in care in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%, sustine Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila. "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei.…

- "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei. Veniturile, in 2018, dupa 11 luni, sunt de 260,2 miliarde lei, cu estimari de a depasi inca 30 de miliarde in luna decembrie. Deci in total veniturile statului in doar doi ani de zile vor creste cu aproximativ…

- O mare parte din datorie, respectiv peste 302,397 miliarde de lei, este pe termen mediu si lung. Titlurile de stat reprezinta circa 252,39 miliarde de lei.Dupa valute, 155,54 miliarde lei reprezinta datoria in lei, 125,782 miliarde lei datoria in euro si 27,73 miliarde in dolari.Din…

- Resursele de energie primara au crescut in primele noua luni ale anului cu 1,4%, iar cele de energie electrica au urcat cu 0,1% fata de aceeasi perioada din 2017, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Astfel, principalele resurse de energie…