Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a anuntat, sambata, ca Romania a atras 1,75 miliarde euro de pe pietele externe, printr-o emisiune de euroobligatiuni, in doua serii, cu maturitati de 10 ani si 20 ani. Suma atrasa de Romania din extern, in acest an, se ridica la 4,75 miliarde euro.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a anuntat, sambata, ca Romania a atras 1,75 miliarde euro de pe pietele externe, printr-o emisiune de euroobligatiuni, in doua serii, cu maturitati de 10 ani si 20 ani. Suma atrasa de Romania din extern, in acest an, se ridica la 4,75 miliarde euro. …

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras in 4 octombrie de pe pietele financiare internationale 1,75 miliarde euro printr-o emisiune de euroobligatiuni in doua serii, din care 1,15 miliarde euro cu maturitatea de 10 ani lung si cu o dobanda 2,875%...

- Ministerul Finantelor publice intentioneaza sa imprumute 2,5 miliarde de euro de pe pietele externe, prin lansarea a una sau doua serii noi de obligatiuni cu maturitatea de minimum 10 ani, potrivit unui ordin al ministrului Finantelor publicat in Monitorul Oficial. Emisiunea este administrata…

- Ministerul Finantelor Publice intentioneaza sa imprumute 2,5 miliarde de euro de pe pietele externe, prin lansarea a una sau doua serii noi de obligatiuni cu maturitatea de minimum 10 ani, potrivit unui ordin al ministrului Finantelor publicat in Monitorul Oficial. Emisiunea este administrată de…

- "Se aproba contractarea de catre Ministerul Finanțelor Publice a unor imprumuturi de pe piețele externe de capital in cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" in suma totala de pana la 2,5 miliarde euro, prin lansarea a una sau doua serii de noi obligațiuni, cu…

- ​Ministerul Finanțelor Publice va ieși pe piețele externe pentru contractarea unor imprumuturi prin lansarea a una sau doua serii de obligațiuni, se arata intr-un ordin publicat in Monitorul Oficial.

- La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 93,477 miliarde euro, arata datele BNR. Din total, datoria externa pe termen lung a insumat 67,543 miliarde euro la 31 mai, (70,3% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,6% fata de 31 decembrie 2017. Datoria…