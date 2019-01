Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un deficit de cont curent de 3,2 miliarde de euro, in trimestrul al treilea al anului trecut, al doilea ca valoarea din Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate luni de Eurostat - Biroul de Statistica al UE.

- Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2% in zona euro si cu 0,3% in Uniunea Europeana in trimestrul al treilea 2018 comparativ cu trimestrul al doilea, statele membre cu cele mai puternice ritmuri de crestere fiind Malta (3,6%) si Romania (1,9%), arata datele preliminare publicate vineri de Eurostat.…

- Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. "Rectificările bugetare…

- Romania a inregistrat in octombrie o o rata anuala a inflatiei de 4,2%, a doua din Uniunea Europeana (UE), dupa Estonia (4,5%), in timp ce media UE a crescut la 2,2%, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.In septembrie, Romania a avut o inflatie de 4,7%, cea mai mare din UE, in timp…

- Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara Uniunii Europene, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 32,7 miliarde de euro in 2017, in crestere comparativ cu 31,8 miliarde de euro in 2016, in timp ce intrarile in UE au totalizat 10,7 miliarde de euro, fata de 10,1 miliarde…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat ca de cand a aderat la Uniunea Europeana, in anul 2007, Romania a contribuit la bugetul UE cu 16,5 miliarde euro si a primit 48,6 miliarde euro, un beneficiu net de 32,1 miliarde euro.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat luni, la Bucuresti, ca Romania a pierdut deja fonduri europene in valoare de aproape 2 miliarde de euro pe care le putea folosi in infrastructura de transport. „Din cei 19,5 miliarde de euro alocati pe fondurile pe…

- Cu toate acestea, comparativ cu primul trimestru al acestui an, Romania a reusit cea mai mare reducere a deficitului guvernamental din UE, de la 3,7% din PIB in T1 la 2,2% din PIB in T2, adica o scadere de 1,5 puncte procentuale. Comparativ, deficitul guvernamental a scazut pana la 0,1% din PIB in…