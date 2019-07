Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul al doilea, dupa Polonia, in topul amenzilor acordate in Europa Centrala si de Est in acest prim an de aplicare a Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR), dupa ce Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a sanctionat…

- Cel mai important moment pentru companiile din Romania dupa intrarea in vigoare a GDPR a fost cu siguranța data de 27 iunie 2019, cand Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a impus prima amenda, in cuantum de aproximativ 130.000 de euro, pentru incalcarea…

- Probleme pentru Romania din cauza temperaturile extreme din Orientul Mijlociu. Comisia Europeana someaza Romania sa opreasca un export important de oi din cauza conditiilor meteorologice. Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis i-a transmis ministrului agriculturii,…

- Compania World Trade Center Bucharest a primi o amenda de 15.000 euro de la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dupa ce o lista cu datele celor cazati la acest hotel a fost fotografiata si publicata in mediul online.

- Prima amenda din Romania pentru incalcarea GDPR: O banca a fost sanctionata cu 130.000 de euro. Autoritatea Naționala de Supraveghere a finalizat o investigație la operatorul UNICREDIT BANK S.A. și a constatat ca acesta a incalcat prevederile art. 25 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului…

- Clasa politica din Romania trebuie sa-și asume voturile de la alegerile europarlamentare și sa ințeleaga ca este semnalul unor schimbari naturale, arata Dan Voiculescu, intr-o postare pe blogul personal. Acesta atrage atenția ca partidele care acum au fost declarate caștigatoare sunt, de fapt, beneficiarele…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot, duminica, la ora 13.00, in cadrul alegerilor…