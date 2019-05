Români umiliți la vot în diaspora: NU se pune problema demisiei “Nici la nivelul conducerii partidului din care fac parte, ALDE, nici la nivelul Guvernului, am discutat personal cu doamna Dancila, nu se pune o asemenea problema, nimeni nu mi-a cerut demisia”, a subliniat ministrul Melescanu, intr-o interventie la un post tv. “S-a facut tot ce s-a putut omeneste - am facut pentru prima oara 441 de sectii electorale, record mondial, cu 215 mai multe decat cele de la ultimele alegeri europene. De asemenea, cu cel putin 63 mai mult decat la alegerile parlamentare sau la alte alegeri”, a subliniat Teodor Melescanu. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

