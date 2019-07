Stiri pe aceeasi tema

- O romanca si fiul ei de 8 ani au murit si un alt roman a fost ranit in urma furtunilor care au devastat aseara Grecia. Tragedia a avut loc in Halkidiki, o destinatie populara printre turistii romani. Victimele se aflau la o terasa in momentul in care vantul puternic si ploaia torentiala au facut ca…

