Români premiaţi la Berlin în cadrul proiectului Gala 100 pentru Centenar Gala s-a desfasurat in prezenta ministrului pentru romanii de pretutindeni, doamna Natalia-Elena Intotero alaturi de reprezentanti ai misiunii diplomatice din Germania, ai mediului asociativ, ai clerului roman si ai mass-media in limba romana. "Comunitatea de romani din Germania este deosebit de importanta pe agenda ministerului iar activitatile pe care conationalii nostri le deruleaza aduc cinste si valoare tarii. Vorbim despre medici, profesori, ingineri, constructori, artisti, antreprenori care contureaza o imagine frumoasa a Romaniei, fapt pentru care le multumim", a subliniat ministrul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

