Români morţi într-un accident în Bulgaria. Un copil de 8 ani este în comă Accidentul s-a produs duminica dupa-amiaza pe drumul care leaga Ruse de Razgrad, intre localitatile Osenets si Ezerche, si au fost implicate un camion si un autoturism. Camionul condus de un tanar in varsta de 23 de ani a intrat in mașina in care se aflau romanii, care tocmai se intorceau din concediu. Doi romani ei au murit pe loc. printre victime este si unh copil in varsta de 8 ani care a fost internat in stare grava, intr-un spital din Razgrad. Singura persoana mai ușor ranita este tatal copilului, in varsta de 43 de ani, care are ruptura de clavicula. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

