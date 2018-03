Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte cateva au fost grav ranite intr-o explozie produsa joi dimineata intr-o uzina chimica din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord de Praga, relateaza AFP. ‘Am primit informatii despre sase persoane care si-au pierdut viata si altele au…

- Rauri de lacrimi pentru cei cinci romani morti in Olanda. Adina Soreanu, soțul ei, Aurel Soreanu, fratele ei, Cosmin Zimbrea, și alți doi romani au avut parte de un sfarșit violent. Ei au murit in urma accidentului infiorator produs luni, in Olanda. Cei doi soți aveau un copil de doar doi anișori, iar…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise si 18 au fost ranite miercuri intr-un atac sinucigas la Kabul, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza Reuters. Explozia, produsa in...

- Un barbat in varsta de 68 de ani a avut de suferit in urma exploziei care s-a produs astazi la intersecția strazilor Armeneasca și Mateevici din capitala. Victima a fost transportata de urgența la spital pentru ingrijiri medicale.

- Doua persoane au murit iar alte trei au fost ranite dupa ce a fost detonata accidental o grenada intr-un magazin din Chisinua, scrie Deschide.md. Incidentul ar fi avut loc in urma unei certe banale care s-a iscat intre cumparatori si vanzatoare.

- O firma din Cehia a reinviat un brand romanesc din Epoca de Aur. Niciunui roman iubitor de munte nu-i lipsea, inainte de Revoluție. Mai exact, este vorba despre doi tineri antreprenori, care incearca sa readuca in memoria consumatorului un produs emblematic din judetul Mures: schiurile Reghin.

- Desi poarta inca numele localitatii unde au fost realizate initial, acum aceste schiuri sunt ”made in Cehia“. Designul, brandul si ideea sunt in continuare romanesti, facand apel la nostalgia si patriotismul consumatorilor. Din ce am «sapat» noi, schiuri s-au facut pe la Reghin inca din…

- Nu mai puțin de 13 stranieri au evoluat astazi in campionatele din Europa. Ramasa fara antrenorul Andrea Stramaccioni, demis in urma cu o saptamana, Sparta Praga a continuat seria rezultatelor negative in Cehia. Azi, Sparta a remizat in deplasarea de la Karvina, 1-1, și s-a indepartat și mai mult de…

- Este aproape incredibil cum, in afara de Digi24, subiectul gripei care a ucis 57 de romani in ultimele saptamani nu exista in presa centrala. Mor oamenii, iar politicienii si analistii politici ne vorbesc la nesf...

- Patru persoane au fost ucise in explozia unui imobil la Leicester, in Anglia, duminica seara, a carei origine nu a fost legata de terorism, iar serviciile de salvare au cautat eventuali supravietuitori pana luni, scrie AFP.”Patru persoane au murit in explozia care a avut loc intr-o proprietate…

- Mai mult de jumatate dintre somerii Uniunii Europene din tarile Letonia, Bulgaria, Estonia, Cehia, Romania si Suedia erau expusi, in 2016, riscului saraciei, arata datele publicate luni de Eurostat, citeaza AGERPRES. Citeste si: Prognoza de COSMAR: Directorul ANM anunta cu ce temperaturi EXTREME…

- In doar doua luni s-au inregistrat peste 230 de cereri, aproape dublu fata de intregul an 2016. Informatia apare in presa de la Ottawa , care scrie ca reprezentanti ai guvernului canadian au discutat despre acest subiect cu diplomati romani. In cazul bulgarilor, in schimb, numarul cererilor de azil…

- Douazeci și unu de persoane și-au pierdut viața și 72 au fost ranite in mai multe incidente care au avut loc in orașul Oruro, prima zi de carnaval in Bolivia. Cel mai grav incident a fost explozia accidentala a unei canistre cu benzina care a omorat opt persoane, scrie BBC News. Cel puțin opt persoane…

- Cel puțin opt persoane au murit, dupa ce o butelie folosita de un vanzator stradal a explodat. Incidentul a avut loc in Bolivia, in timpu carnavalului Oruro. Alte cel puțin 40 de persoane au fost ranite. Explozia s-a produs pe o strada aglomerata, pe ruta principala a paradei.

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana comis sambata in capitala afgana, Kabul, si revendicat de talibani a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, transmit agentiile internationale de presa, citand un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Sanatatii. ‘Bilantul este acum de 95 de morti si 158…

- Salvatorii – cadre medicale, cat si pompieri – precum si politistii au intervenit de urgenta, in numar mare, joi dimineata, la locul unui accident feroviar cu urmari grave. Din primele infirmatii rezulta ca mai multe vagoane alae unui tren de calatori au deraiat, in apropiere de Milano. Conform site-ului…

- Trei persoane si-au pierdut viata luni in explozia unei bombe intr-o piata din sudul Thailandei, prada unei rebeliuni musulmane separatiste, a anuntat politia, potrivit AFP. Bomba, ascunsa intr-o motoreta, a explodat in piata Pimonchai din centrul orasului Yala, facand trei morti si 19…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Doua persoane urmarite internațional de autoritațile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iași, de polițiștii romani. Prinderea celor doua persoane s-a realizat in urma unei operațiuni E.N.F.A.S.T romano-cehe. In noaptea zilei de 17 spre 18 ianuarie, in urma unei operațiuni…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata iar alte 14 au fost ranite in urma unei deflagratii care a distrus o cladire din centrul orasului belgian, cel mai probabil cauzata de o acumulare de gaz. Politia a exclus un atentat terorist. Explozia a avut loc in noaptea de luni spre marti in cartierul…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza AFP. “Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si numeroase altele ranite dupa producerea unei puternice explozii in orasul Idlib din nord-vestul Siriei, controlat de rebeli. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, a informat ca ...

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, peste 1.000 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Portugalia sunt disponibile…