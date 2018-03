Români morţi în accident rutier în Olanda Tragedia s-a petrecut pe o sosea din sudul tarii, dar nu se stie ce anume a provocat accidentul. Romanii iesisera de curand din tura, de la carmangeria la care lucrau. Ei locuiau in Germania, la Goch, oraș de granița.



Microbuzul care-i transporta s-a ciocnit frontal cu un camion de salubritate, care a distrus autoturismul aproape in intregime. Drumul a fost inchis circulației pe ambele sensuri cateva ore.ai multe echipaje de interventie au ajuns la locul locului, dar nu i-au mai putut salva pe cinci dintre raniti. In accident au mai fost ranite patru persoane, care au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Ionașcu a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a suferit un accident grav, in urma caruia a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și o ruptura la antebraț. Accidentul s-a petrecut pe Autostrata A1, la km 32, potrivit spynews.ro. Daniel Ionașcu…

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galai rutier au depistat i predat autoritilor competente un cetean român urmrit internaional pe numele cruia era emis o alert de punere în aplicare a unui mandat european de arestare emis de autoritile din Germania.La sf&aci...

- Peste 95% dintre cetatenii romani erau in 2016 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procent de proprietari de case din randul statelor membre UE, in timp ce in Germania mai putin de jumatate (49,8%) dintre cetateni detineau propria lor locuinta, arata datele publicate joi…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.436 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 689 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 39 sofer de camion, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut,…

- Un tanar grav ranit intr un accident rutier provocat in urma cu patru ani, de o soferita cu masina inmatriculata si asigurata in Marea Britanie a obtinut din partea instantei o despagubire de un milion de euro.Potrivit Adevarul.ro, instantele din Romania au obligat asiguratorul englez la plata unei…

- Independenți și de ce mai multe ori pragmatici, tinerii din generația Z sunt hotarâți sa-și construiasca parcursul educațional conform propriului set de valori. Din acest motiv, nu e de mirare ca în fiecare an, peste 11.000 de tineri aleg sa mearga la studii în strainatate, fiind…

- Institutul ,,Euxodiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, in parteneriat cu Institutul Roman din Freiburg și Academia Romana, va organiza Conferința dedicata marcarii Centenarului Marii Uniri, in perioada 9-10 martie 2018, la Freiburg. Evenimentul se va desfașura la sediul Bibliotecii Romane…

- Ne amintim cu totii fenomenele meteo periculoase care s-au manifestat in 2017 in judetele din vestul tarii: furtuni caracterizate de o amploare fara precedent, care s-au soldat cu 8 persoane decedate si peste 140 de raniti, plus pagube materiale in valoare de 30 de milioane de lei. Potrivit statisticilor…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Norvegia, cu un total de 38 medalii (13 de aur, 14 de argint si 11 de bronz) se mentine pe primul loc in clasamentul pe natiuni dupa disputarea intrecerilor programate sambata la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang.Norvegia este urmata in clasament…

- India: 9 copii morți, dupa ce o duba a intrat intr-o școala. O duba a intrat intr-o școala din estul Indiei, sambata. In urma incidentului au murit noua copii, iar alți 10 au fost raniți și se afla in stare critica la spital, transmit autoritațile locale. Potrivit CNN , incidentul s-a petrecut in Muzzafarpur,…

- Norica Nicolai a vorbit despre marea problema a nucleului dur al UE, Franța și Germania, și anume ascensiunea eurosceptismului, formațiuni care se opun politicii Uniunii Europene. In contextul alegerilor din Italia, Norica Nicolai a vorbit despre cum ar fi influențați cei aproape 1 milion…

- Rapperul Eminem a lansat videoclipul piesei „River”, o colaborare cu Ed Sheeran, care a generat peste 5,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore. Single-ul „River" este inclus pe cel mai recent album semnat Eminem, „Revival", lansat in decembrie 2017.In scurt timp, piesa a ajuns pe…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s a prabusit in Belgia, scrie Romania TV. Tragedia s a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site ul agentiei de presa Reuters.Avionul s a prabusit…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza, începând din luna iulie, o noua ruta din Iasi, spre Bruxelles, biletele fiind puse în vânzare de la pretul de 99 lei, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Aeroportul din Iasi, Wizz…

- Premierul olandez Mark Rutte a administrat marti un dus rece ambitiei Bulgariei de a- si urni candidatura impotmolita la aderarea la spatiul Schengen si a declarat de asemenea ca tara mai are de lucru si pentru a intruni criteriile de aderare la zona euro, potrivit EurActiv.com . Atat Bulgaria cat si…

- Agentia Naționala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta ca in aceasta perioada sunt peste 600 de locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Romanii pot sa-si depuna CV-urile la Agențiile Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe joburi sunt in domeniul agriculturii si turism…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Baiatul magistralului Ovidiu Lipan ”Tandarica, Alexander Lipan, ii calca pe urme. Nu, nu este incojurat de tobe (in spatele carora și-a aratat talentul tatal sau in aproape cinci decenii de cariera), desi le știe secretele, ci este chitarist. Nascut si rezident in Wurzburg, Leonard (in varsta de 28…

- Impactul nu a fost unul violent, dar niciunul dintre soferi nu a plecat de la locul incidentului. Accidentul rutier s-a produs la o intersectia dintre strazile Eliade cu Primaverii din Bucuresti, scrie Cancan. Dan Diaconescu risca sa ajunga iar la INCHISOARE. Acuzatii SOCANTE La scurt…

- Cinci persoane au fost ranite in accidentul rutier, una fiind in stare de inconstienta. Mai multe echipaje de la SMURD acorda asistenta medicala ranitilor, iar politistii audiaza martorii si fac masuratori la fata locului pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.

- Cei care sunt in cautarea unui loc de munca in strainatate pot opta pentru una dintre ofertele Eures, ce insumeaza peste 600 de locuri de munca in Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Bulgaria, Lituania, Malta, Slovenia, Luxeombourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Ceha, Slovenia…

- Poza virala a protestului din 20 ianuarie. Mitingul nu a fost, insa, lipsit de incidente. A fost confiscat un pistol cu bile, iar protestatarii s-au imbrancit cu jandarmii și au blocat strada, la Piața Universitații. Mai mult, calatorii de la metrou au fost percheziționați, iar mai tarziu jandarmii…

- Furtuna Friederike s-a mutat in Polonia, dupa ce a produs pagube importante in Germania și Olanda. 8 oameni au murit și peste 60 au fost raniți. Sute de zboruri au fost anulate, iar pe calea ferata se circula cu dificultate in continuare.

- Olanda, Belgia si vestul Germaniei au fost lovite de o furtuna violenta care a dat peste cap traficul rutier, aerian dar si pe cel maritim. Cel putin 9 oameni au murit, cei mai multi in Belgia si Germania. In Marea Britanie, peste 100 de mii de locuinte au ramas fara curent electric din cauza viscolului.

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci cand aceasta…

- Compania feroviara de stat din Germania (Deutsche Bahn) a decis suspendarea circulatiei trenurilor pe distante lungi, in intreaga tara, din cauza intemperiilor generate de furtuna Friederike, care a degajat rafale de vant de pana la 160 de kilometri pe ora, informeaza Suddeutsche Zeitung.

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- Un val de altercatii incepute sambata in orasul spaniol Pedrera intre localnici si cetateni romani, dupa un accident rutier urmat de o agresiune ai carei autori au fost romani, s-a transformat intr-o disputa politica dupa ce primarul localitatii, in incercarea de a-i linisti pe spanioli, le-a spus…

- In noiembrie, cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale au fost raportate in Slovenia (9,9%), Romania (9,3%) si Cehia (8,5%), singurele scaderi fiind in Irlanda (minus 10,1%), Olanda (minus 4,7%), Danemarca (minus 2,7%) si Croatia (minus 1,6%). In noiembrie, comparativ cu…

- Mai mult de jumatate dintre masinile inmatriculate anul trecut au fost aduse din strainatate. Romanii considera ca automobilele conduse, spre exemplu, de nemti sunt mult mai ingrijite. Insa, datele datele oferite de o platforma online, care aduna informatii despre istoricul autovehiculelor de la institutii…

- In meciul decisiv contra Belgiei, Romania a avut in teren doua surori gemene: Florina și Karina Murariu. Cele doua sportive de la Agroland Timișoara spera sa aduca la turneul final din Bulgaria (13-18 aprilie) prima medalie pentru voleiul romanesc dupa Revoluție. Extrema Florina Murariu, legitimata…

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- Florin Lovin a vorbit despre cele mai importante 5 momente din viața sa personala sau sportiva. O cariera de 16 ani pe axa Bacau – Steaua – Germania – Grecia – Austria – Oțelul – Chiajna – Astra i-a oferit lui Lovin șansa unor experiențe deosebite, posibilitatea de a cunoaște colegi și antrenori diferiți,…

- Drumul este denumit in popor Calea lui Traian, iar istoria lui este brodata cu numeroase legende. Veche de doua milenii, aceasta „Autostrada a Antichitatii” a fost circulata efectiv mai bine de un mileniu si jumatate.

- Reacția Ministerului de Externe al Olandei despre ambasadoarea care a petrecut Revelionul cu Nelu Iordache. Reprezentanții instituției au precizat ca ambasadorul Olandei, Stella Ronner Grubacic, s-a aflat intr-o vacanța la schi și nu a știut cu cine va la masa de Revelion, intrucat repartizarea invitaților…

- Furtuna Eleanor, cea de-a patra in acest anotimp care se abate asupra Europei occidentale, cu rafale de vant de pana la 160 de km/h, a provocat moartea unei persoane in Franta si a unui cuplu in Spania, si a creat numeroase alte probleme, informeaza AFP. Rafale de vant violente si averse…

- Doua accidente violente s-au petrecut, in aceasta dimineața, pe drumul național care leaga localitațile Turda și Alba Iulia. Traficul auto a fost blocat, pentru circa 1 ora. Interesant este caambele accidente s-au petrecut intr-o zona care este acoperita de lotul 3 al autostrazii Turda-Sebeș, care se…

- Anul trecut 17,9% din populatia Uniunii Europene a declarat ca a suferit de pe urma zgomotului provocat de vecini sau de pe strada, in scadere usoara fata de 18% in 2015, proportia fiind de doua ori mai mare in randul persoanelor care traiesc in mediul urban (23,3%) decat cei care traiesc in mediul…

- Operatorul feroviar olandez ProRail si-a anuntat intentia de a realiza in 2018 cel putin un test cu un tren de marfa fara conductor, ceea ce va face din Olanda un pionier in domeniul conducerii automatizate, informeaza AFP, preluata de Agerpres. ProRail a precizat că primul test cu trenul de marfă…

- Peste 75.000 de romani și-au petrecut in acest an Craciunul in diferite destinații de țara. Aceștia au cheltuit in jur de 15 milioane de euro pe cazare, masa și distracție, potrivit Federației Patronatelor din Turismul Romanesc. Romanii au cheltuit, in medie, 500 de lei pe sejur, pentru cazarea și mesele…

- "Foarte multi au o informare superficiala. la Unii pot accepta preocupari legitime sa nu existe derapaje. Dar aceste comentarii si afirmatii trebuie facute in cunostinta de cauza si am mari indoieli ca sunt facute in cunostinta de cauza si nu sunt preluate dintr-o disputa strict pe legile justitiei…

- Ambasadorii a sapte state membre UE - Franta, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia - fac apel la reprezentantii coalitiei de guvernare "sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei

- Trei copii au ramas orfani dupa ce un sofer a provocat un accident pe Drumul National. Doi tineri, sot si sotie, au murit, iar copiii lor au fost raniti. Soferul a fost retinut, el fiind anchetat petru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.

- Trei copii au ramas orfani dupa ce un sofer a provocat un accident pe Drumul National. Doi tineri, sot si sotie, au murit, iar copiii lor au fost raniti. Soferul a fost retinut, el fiind anchetat petru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.

- Un accident in care a fost implicat un autocar aparținand firmei Olimpia Travel din Satu Mare a avut loc azi, 20 decembrie, pe Autostrada A3, in sud-estul Germaniei. Potrivit autoritaților germane, in accident au fost ranite cel puțin noua persoane. Evenimentul rutier s-a produs in condiții de ceața.…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala, preluat de Romania TV.Accidentul a avut loc miercuri la ora 12.40 13.40, ora…

- "Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania a luat nota de noul pas facut in directia imbunatatirii cadrului general de functionare a pietei de servicii turistice odata cu adoptarea reglementarilor care privesc garantarea pachetelor de servicii turistice - Legea privind…