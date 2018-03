Stiri pe aceeasi tema

- Primul weekend de curse din 2018 este unul de uitat pentru HAAS. Dupa abandonul cu ambele monoposturi și implicit 0 puncte, echipa fost amendata dupa cursa de la Melbourne cu $10,000. Inainte de prima intrare la boxe, piloții HAAS rulau foarte bine și erau plasați imediat in urma podiumului. Ghinionul…

- Sebastian Vettel il devanseaza pe Lewis Hamilton la Melbourne, aducand prima victorie a sezonului in tabara Ferrari. Avantaj pentru Vettel dupa primul Mare Premiu de Formula 1 din 2018. Germanul a profitat la maximum de o perioada exploziva a cursei in care mașina de siguranța virtuala (VSC) l-a ajutat…

- La 11 ani distanța de la ediția precedenta, desfașurata in 2007, Salonul Internațional de Automobile București (SIAB), evenimentul-emblema al industriei auto din Romania, iși propune sa reia tradiția saloanelor auto internaționale in Romania. SIAB 2018 se va desfașura intre 23 martie și 1 aprilie, la…

- Editia a cincea a Maratonului Nisipului, eveniment sportiv international care se va desfasura duminica, 25 martie a.c., la Mamaia, a fost prefatata ieri de organizatori. Maratonului Nisipului e unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip. Pana la ora actuala, peste…

- România urmeaza sa treaca la ora de vara în acest sfârșit de saptamâna, în noaptea de 24 spre 25 martie.Astfel, ceasurile se dau cu o ora înainte, ora 03.00 devenind ora 04.00, iar ziua de duminica, 25 martie, va fi cea mai scurta zi din anul 2018,…

- Flashback: 25th Anniversary Edition, o versiune imbunatațita a jocului original action-adventure lansat in 1993, va sosi pe Nintendo Switch in aceasta vara alaturi de bonusuri și conținut nou. Pe langa versiunea standard din eShop, Flashback va fi disponibil in Europa și Australia…

- Din Romania, privirile ne sunt atente și la gesturile laudabile pe care le fac romanii, conaționalii noștri care se afla peste hotare. Fie la nivel individual, fie ca vorbim despre inițiative colective, proiectele realizate de romani au menirea sa ofere strainilor o frumoasa lumina asupra valorile noastre.…

- Capriciile meteorologice ale lui martie palesc in fața veștii pe care o poarta aceasta luna, este vorba despre venirea primaverii, inceput de anotimp care cuprinde și sarbatoarea mațișorului. Martie poarta firul impletit in cele doua culori roșu și alb, iar cele invocate constituie temei pentru diferite…

- Mai puțin de un an este pana la preluarea de catre Romania a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. In 2019, timp de șase luni, Bucureștiul va avea posibilitatea sa aduca in atenție și sa dezvolte prin dialog cu statele membre, dar și cu instituțiile centrale europene, raspunsuri la diferite…

- La ”Weekend cu prieteni” am avut un alt invitat de excepție- istoricul Ion Varta, director al Arhivelor Statului Moldova, reputat cercetator. Despre ce vorbesc documentele pe care le rasfoim impreuna? Vorbesc despre suferințele romanilor basarabeni in anii de ocupație sovietica -inimaginabile și generatoare…

- Vasile Antonescu, fostul partener de antrenament al Simonei Halep, invins de un puști, la turneul Croația F1 Futures. Dupa ce o vreme s-a antrenat cu Adrian Ungur, sportivul din Constanța a luat startul, azi, la un concurs ITF. Competiția din Croația are loc pe zgura, suprafața preferata a lui Antonescu,…

- Sambata, 3 martie 2018, la Weekend cu prieteni, consilierul președintelui Iogor Donon a facut cateva precizari cu privire la poziția oficiala a Republicii Moldova in privința faptului ca peste 84 de localitați de peste Prut au adoptat Declarația de unire cu Romania. Mai mult chiar, primul primar din…

- Radu Paltineanu, pentru cei care nu sunt familiarizați cu numele, deși Radio Iasi a oferit in mai multe randuri ocazia, trebuie precizat ca invitatul ediției ””Weekend cu prieteni” din 4 martie 2018 strabate pe bicicleta statele Americilor pe direcția nord sud. S-au adunat anii de cand globetrotterul…

- Sfarșitul lunii februarie a adus in atenția publicului cateva informații care se raporeteaza și la comunitațile istorice romanești din Ucraina, din regiunea Cernauți. Este vorba despre anunțul facut de Serviciului de Securitate al Ucrainei potrivit caruia serviciile speciale ruse au planificat incendierea…

- Start pentru singurul festival de cultura și educație montana din Romania. Timp de 6 zile in Brașov, Bușteni și Predeal se desfașoara Alpin Film Festival, eveniment destinat iubitorilor de natura.

- Ediția 2018 a targului Arpicultura, organizata de CCIA Arad, a reușit sa reuneasca la Expo Arad publicul specializat in domeniul apicol cu publicul larg, consumatorii finali de miere și produse derivate. „Anul acesta ne-am dorit sa ne adresam cat mai mult consumatorului final. Beneficiile acestui produs,…

- Cum am supraviețuit tranziție De aproape 30 de ani ne aflam pe drumul de la un regim la altul, dinspre comunism inspre capitalism, sau inspre ce a mai ramas din el. Am trecut cu toții prin etapele tranziției: momentul Revoluției din 1989, tulburii ani '90, schimbarile percepute dupa intrarea Romaniei…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. Maria Adela Constantin si Andreea Grecu si-au pastrat astfel pozitia pe care se situasera in ziua anterioara, la finele primelor doua manse. JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. Miercuri, in mansele 3 si 4, Maria Adela Constantin si Andreea Grecu au avut evolutii…

- Expozitia-Concurs: Bienala Internationala de Gravura Contemporana "Danubius" editia a III-a, Tulcea, aprilie-iunie 2018 Editia 2018 a acestui eveniment intrat deja in traditie, este dedicata CENTENARULUI MARII UNIRI 1918 - 2018. Organizatori: Consiliul Judetean Tulcea, Institutul de Cercetari Eco-Muzeale…

- Ediția de seara trecuta de la „Ferma Vedetelor” a fost una extrem de emoționata. Unii dintre concurenți au plans in timp ce faceau confesiuni, invinși de dorul de casa, dar mai ales de cel pentru cei dragi, pe care i-au lasat in Romania. La un moment dat, Diana Dumitrescu le-a citit colegilor sai scrisoarea…

- 68, acesta este numarul edițiilor la care a ajuns Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Așadar, in Germania, pana la 25 februarie, cand va avea loc ceremonia de premiere pe secțiuni, filme de pe intreg mapamondul, in cautarea succesului și a recunoașterii din partea lumii celei de a șaptea…

- Am plecat din țara spre Republica Moldova, cu gandul ca deseori curiozitatea de reporter, se amesteca cu dorința continua de a face, de a lua atitudine- ceea ce, sa recunosc nu m-a avantajat intotdeauna. Am facut drumul care și din nou m-a dus intr-un spațiu pe care ar trebui sa-l consider acasa, ca…

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Mai exact, sambata, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat mediile climatologice specifice acestei perioade in regiunile sud-vestice și sudice și apropiate de acestea in restul teritoriului. Incepand de duminica, vremea va fi inchisa, iar precipitatiilor…

- Complexul Turistic de Natație Targoviște gazduiește in perioada 16-18 februarie 2018, ediția a II-a a „Cupei Contratimp Chindia”. Vor participa peste 379 de sportivi, reprezentand 26 de cluburi din Romania. Primarul Cristian Stan alaturi de viceprimarii Monica Ilie și Catalin Radulescu, directorul Complexului…

- Inapoi la parinti... Un sfert dintre românii aflati într-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data înapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, dat publicitatii marti.…

- Sorana Cirstea a invins-o pe Carol Zhao in primul meci al confruntarii dintre Romania și Canada, scor 6-2, 6-2, și spune ca Federația a ales foarte bine cand l-a ales pe Florin Segarceanu in funcția de capitan-nejucator al echipei de Fed Cup. "Cu domnul Segarceanu comunicam foarte bine, inca de la primele…

- Clubul Sportiv Soda Ocna Mureș organizeaza in weekend ediția a doua a Cupei Dexter, o atractiva competiție fotbalistica juvenila, o inițiativa laudabila a oficialilor clubului ocnamureșean, in parteneriat cu primaria Ocna Mureș. La startul intrecerii din acest an, rezervata pentru doua generații de…

- NEVRSEA 2018. Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța, organizatorii anunțand luni și cat costa biletele pentru NEVERSEA 2018. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și…

- Tinerețea și performanța academica sunt spectaculoase, mai ales cand merg impreuna. In sensul unor astfel de formulari sunt numeroase repere. Unul este creionat la ediția din 4 februarie 2018 a emisiunii ”Weekend cu prieteni”. Este vorba despre Simona Ciobotarescu, doctoranda la Facultatea de Inginerie…

- Simona Halep (26 de ani, locul 2 WTA) a disputat luna trecuta finala probei de simplu feminin la Australian Open. Romanca a fost invinsa de Caroline Wozniacki, care a și detronat-o din poziția de lider mondial . Pentru parcursul de la primul turneu de Mare Șlem al anului, reprezentanta noastra a fost…

- Marius Ghenea este unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori in serie din Romania, cu o experienta de zeci de ani in business si numeroase exit-uri. Rolurile sale din prezent, profesor de antreprenoriat, consultant si director de investitii al 3TS...

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 intra in a doua semifinala a concursului, in prima parte a show-ului de la 10 mai, informeaza NOI.md. Totodata, in prima parte, din cea de-a doua semifinala vor evolua pe scena concurenții din Australia, Rusia, Serbia, Danemarca, Romania, Norvegia,…

- 11.25: "Sunt epuizata, voi face teste pentru problemele medicale. Sper ca urmatoarea finala de Grand Slam sa o castig. Este trist ca nu am putut sa castig dar viata merge inainte. Este doar un meci de tenis. A fost greu, dar Caroline a meritat victoria", a declarat Simona Halep la revenirea in tara.…

- Chinurile Simonei Halep, la Australian Open, au inceput inca din primul tur. Jucatoarea noastra și-a sucit rau de tot glezna stanga la inceputul setului al doilea al meciului cu australianca Destanee Aiava, pe Simona care a invins-o in cele din urma 7-6 (5), 6-1. Simona Halep pratically twisted her…

- ”Un veac de singuratate” ”Romania reala si Romania de pe Facebook sunt total diferite”, se arata pe Contributors.ro. Ca dovada, desi FB a reusit performanta de a da un pseudo-partid parlamentar, acesta e departe de a prinde contur dincolo de lumea virtuala, in viata politica urata si cruda, care functioneaza…

- Simona Halep scrie istorie pentru Romania la Australian Open! Liderul WTA a continuat parcursul de senzație din acest inceput de 2018 și s-a calificat in ultimul act la primul Grand Slam al sezonului. In semifinalele de la Melbourne, Simona a trecut in trei seturi, 6-3, 4-6, 9-7, de favorita ”specialiștilor”,…

- Anul 2017 a fost unul plin de reușite pentru artiștii Global Records și piesele lansate de aceștia. Astfel ca The Motans și Delia cu piesa “Weekend” au cucerit radiourile și televiziunile muzicale și conform Mediaforest, este piesa anului 2017, cu peste 23 de milioane de vizualizari. “Nu ma așteptam,…

- Deși Capitala a fost ferita de capriciile iernii pana acum, meteorologii informeaza ca acest lucru urmeaza sa se schimbe. Spre seara de sambata, un ciclon de aer rece va acoperi Bucureștiul, iar de duminica, ne putem aștepta la ninsori și straturi de zapada care ajung pana la 10-15 centimetri, scrie…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Aventura Irinei Begu (27 de ani), locul 40 WTA, la Australian Open a luat sfarsit. Jucatoarea noastra a fost eliminata in turul II al turneului de la Antipozi de croata Petra Martic (26 de ani), pozitia 81 in lume.

- SIMONA HALEP-DESTANEE AIAVA ONLINE STREAM LIVE EUROSPORT. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament al sportivei noastre, dupa despartirea de Adidas, într-o postare pe contul sau…

- Potrivit declarațiilor facute de Paul Scrobota, custodele Muzeului de Științele Naturii din Aiud, se pare ca instituția pe care o administreaza este un concurent serios pentru multe instituții muzeale din țara. Astfel, anul trecut, muzeul a fost vizitat de peste 8.000 de turiști. Deși unii ar spune…

- Daca in Romania temperaturile sunt foarte ridicate in aceasta perioada, in Statele Unite s-au inregistrat temperaturi extrem de scazute. Tempratura record a fost inregistrata in varful Muntelui Washington din New Hampshire, astfel ca, din cauza vantului puternic temperatura s-a simțit cam de -70 de…

- Ultimele zile ale anului 2017 inseamna și premise pentru noi inceputuri in 2018. Sunt multe exemple la indemana, iar unul dintre ele este legat de fondurile europene și de colaborarile transfrontaliere. Este de notoritate in randul administrațiilor și nu numai faptul ca partea de frontiera externa a…