Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a transmis, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca trupurile neinsuflețite ale celor doi romani impușcați mortal in Belgia urmeaza sa fie repatriate. Instituția precizeaza ca ancheta este in continuare in curs de desfașurare.„Ambasada Romaniei la Bruxelles are in atenție cazul…

- Cadavrele a doi romani au fost descoperite vineri dimineata in zona Forchies-la-Marche din Belgia, au anuntat autoritatile, precizand ca victimele au fost impuscate in cap, informeaza postul RTL. Fiica uneia dintre victime a alertat politia in legatura cu dispartia celor doi, care s-au dus la pescuit…

- Trupurile neinsuflețite a doi romani, stabiliți in Belgia, au fost descoperite vineri dimineața in regiunea Forchies-la-Marche. Șocant este faptul ca cei doi barbați ar fi fost impușcați in cap. Victimele ar fi mers la o partida de pescuit, informeaza digi24.ro. Fiica uneia dintre victime a alertat…

- Cadavrele a doi romani au fost descoperite vineri dimineata in zona Forchies la Marche din Belgia, au anuntat autoritatile, precizand ca victimele au fost impuscate in cap, informeaza postul RTL, transmite Digi 24.Fiica uneia dintre victime a alertat politia in legatura cu dispartia celor doi, care…

- Fiica uneia dintre victime a anuntat politia în legatura cu dispartia celor doi, care au plecat la pescuit în zona Forchies-la-Marche. Masina cu care au plecat cei doi a fost descoperita parcata în apropierea iazului, unde ulterior au fost gasite cele doua cadavre. Politia federala…

- Cadavrele a doi romani au fost descoperite vineri dimineata in zona Forchies-la-Marche din Belgia, au anuntat autoritatile, precizand ca victimele au fost impuscate in cap, informeaza postul RTL. Fiica uneia dintre victime a alertat politia in legatura cu dispartia celor doi, care s-au dus la pescuit…

- Cadavrele a doi cetateni romani au fost gasite joi seara in zona Forchies-la-Marche din Belgia. Cele doua victime erau impuscate in cap, anunta autoritatile belgiene, potrivit postului RTL, preluat de mediafax.ro

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 30 iunie – 2 iulie, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei.Citește și: Președintele Tribunalului Timiș, scrisoare care provoaca CUTREMUR in magistratura ”Reuniunea a avut pe…