Români, grija mare! Este alertă de la MAE pentru cei care pleacă în Spania Este atenționare de calatorie pentru romanii care vor sa calatoreasca in Spania. MAE a transmis informații de ultim moment despre ce se intampla. Atenție mare romani. Daca intentionați sa calatoriți in Spania, MAE a avertizat ca, zilele urmatoare, in aceasta tara vor avea loc fenomene meteorologice extreme, dar si greve in transporturile aeriene si feroviare. Autoritatile spaniole a emis o prognoza de fenomene meteorologice extreme dupa ce, in vestul Peninsulei Iberice, s-a format o depresiune izolata de nivele inalte care se va deplasa peste sudul peninsulei, urmand a se va simti si in zona Balearelor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

