- Potrivit credinței ortodoxe, la 40 de zile de la Invierea lui Iisus Hristos, se sarbatoreste Inalțarea Domnului. Se inroșesc oua, se pregatesc bucate, intocmai ca la masa de Paști, iar salutul de Inalțarea Domnului este “Hristos s-a inalțat! – Adevarat s-a inalțat!”. Sarbatoarea de anul acesta este…

- Reprezentantii Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) si-au exprimat, joi, indignarea fata de decizia autoritatilor harghitene de a inchide Cimitirul Eroilor din Valea Uzului si au anuntat ca se alatura persoanelor care se vor deplasa luna viitoare in aceasta localitate…

- UDMR va organiza o conferința de presa la Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului in data de 6 iuni a.c. la ora 16:00 dupa ce asociațiile romanești au anunțat acum 2 saptamani ca vor comemora soldații romani de Ziua Eroilor in aceeași locație. Nici in cimitirele patriei nu mai au liniște…

- Gergely Andras, primarul comunei Sanmartin, din județul Hargita, a propus și Consiliul Local a aprobat interzicerea accesului in Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, timp de 30 de zile. Interdicția a fost votata pe data de 23 mai și va cuprinde și data de 6 iunie, cand se sarbatoresc Inalțarea Domnului…

- Crucile eroilor romani din Valea Uzului, care au murit pentru apararea țarii au fost acoperite cu saci menajeri de extremiștii maghiari, intr-un gest de fronda, fara precedent in ultimii ani. Cei care se declara patrioți in Europa, și aici ma refer la PSDragnea, demonstreaza prin tacerea mormantala…

- Evenimentele dedicate zilei de 9 mai au inceput cu depuneri de flori la Memorialul Eternitate. Președintele țarii, Igor Dodon, și premierul Pavel Filip au depus flori si au comemorat eroii cazuti pe campul de lupta.

- Asociația „Calea Neamului” continua demersurile incepute sub genericul „Romani pentru romani”, acțiunea indreptandu-se, de aceasta data, spre copiii din Targu Secuiesc. Aceștia vor primi, la slujba de Florii, daruri ce vor consta, printre altele, in borcanele de gem și dulceața. Președintele Asociației,…

- Ștefan Hrușca aduce primavara pe acordurile melodiei „Un copac cu flori”! Dupa iarna geroasa, nimic nu ne va incalzi sufletul precum nemuritorul refren „Un copac cu flori”! Acesta este și titlul turneului pe care Ștefan Hrușca il deruleaza in toata țara in luna aprilie! Spectacoul programat…