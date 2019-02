Români condamnaţi pentru trafic cu migranţi. Unde îi ascundeau Politistii de frontiera francezi au descris drept ''insuportabila'' caldura venita dintr-un compartiment ascuns al unei autoutilitare Mercedes Sprinter, unde au gasit 8 migranti afgani, dupa ce pe 17 august au oprit acest vehicul la punctul de frontiera de la Coquelles, la intrarea in tunelul de sub Canalul Manecii. Migranți ascunși in podeaua mașinii Migranți ascunși in podeaua mașinii

La perchezitionarea vehiculului, politistii au descoperit o partitie disimulata sub un covor, loc unde se aflau ascunsi doi barbati, doua femei si patru copii cu varste cuprinse intre 10 luni si 7 ani. Soferul, Dumitru-Daniel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

