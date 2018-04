Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani au fost condamnati astazi de un tribunal german la zece, respectiv noua luni de inchisoare, pentru ca au ucis o capra la gradina zoologica din Berlin, ei motivandu-si gestul prin faptul ca le-ar fi fost foame si ca angajatorul lor nu le platise salariile, relateaza Deutsche Welle.

- Guvernul Dancila nu mai vrea sa dea bugetarilor salariile inainte de Paște, informeaza Antena3, care citeaza surse politice.In sedinta de joi a Cabinetului Dancila urma sa fie discutata posibilitatea ca salariile bugetarilor sa fie platite inaintea vacantei de Paste, dar discutia nu a avut…

- Justitia franceza a condamnat miercuri la pedepse de pana la 10 ani de inchisoare cetateni rusi care au fabricat explozibili cautati de catre teroristi si pe care ei intentionau sa-i utilizeze pentru planuri legate de banditism, relateaza AFP. Selimkam Ismailov (27 de ani), un cecen instalat in Beziers…

- "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel de decizie se va anunta in sedinta de Guvern de joi", a spus Teodorovici, la Antena 3. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, seful de la Finante a raspuns: "Trebuie sa o facem doar…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva in dosarul traficantilor de droguri de la fostul club Habitat din oras. Condamnati pe fond la inchisoare cu executare, cei doi inculpati au primit, in final, inchisoare cu suspendare sub supraveghere.

- Peste 60 de romani care au lucrat in Germania in curierat au dat in judecata angajatorul roman care le-a gasit locurile de munca. Romanii reclama faptul ca firma nu le-a dat toți banii și nu le-a platit asigurarile sociale de munca și sanatate.

- BUCURESTI, 23 mart — Sputnik, Doina Crainic. Românii care sunt plecati la munca în Germania trebuie sa stie care sunt drepturile lor în aceasta țara. Iata aspectele de care trebuie sa tina cont, potrivit businessinsider.de: Aveți dreptul la un contract de munca scris…

- Fiind de mai multa vreme sub stresul datoriilor, caminul traverseaza iarna dupa iarna doar cu ajutorul Primariei si al oamenilor cu suflet generos, din strainatate sau din judet, indiferent ca e vorba de oameni simpli, asociatii si grupuri politice. Cu banii e cel mai greu, mai ales ca s-au…

- Gradina zoologica din Edinburgh a anuntat ca suspenda in acest an tentativele de inmultire in captivitate a exemplarelor de panda gigant pentru a le permite ingrijitorilor sa afle motivul pentru care acest program de reproductie a esuat in timp ce restul, din alte tari, au fost incununate de succes,…

- ”Contabilul” de la Auschwitz a murit. Oskar Groning, unul dintre gardienii de la Auschwitz, supranumit și ”Contabilul”, a murit la varsta de 96 de ani, inainte de a ajunge in inchisoare pentru a executa pedeapsa de 4 ani la care a fost condamnat in 2015, scrie BBC News. In 2015, Oskar Groning a fost…

- Trei cetateni sirieni au fost condamnati luni la inchisoare de catre un tribunal din nordul Germaniei pentru apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic (SI), relateaza DPA. Cel mai varstnic inculpat, 27 de ani, a primit o pedeapsa de sase ani si jumatate, in timp ce ceilalti doi - care erau…

- In prezent, cumparaturile din Asia sunt considerate cele mai riscante. Autoritatile nu au cum sa recupereze banii clientilor si nici nu pot sa blocheze paginile de internet, gazduite pe servere din China. Prinsi in mirajul reducerilor, zeci de romani cad in plasa unor oameni fara scrupule, atunci…

- Tribunalul Caras-Severin a decis sa ii condamne la inchisoare cu executare pentru trafic de droguri pe Marius si Darius Cirpean. Judecatorii au hotarat ca fostul sef al Garzii de Mediu Caras, Marius Cirpean, sa ispaseasca cea mai aspra pedeapsa fiind condamnat la patru ani de inchisoare. Fiul sau, Darius,…

- Un tribunal din Germania a condamnat sapte barbati si o femeie la sentinte intre patru si zece ani pentru ca au fondat o grupare terorista de extrema-dreapta care este responsabila de tentativa de omor si atacuri cu bomba asupra adaposturilor pentru refugiati si a politicienilor, scrie Reuters.

- Magistrații Curții de Apel Craiova au hotarat, ieri, sa condamne la un an de inchisoare cu executare un funcționar din cadrul Primariei Podari, acuzat ca a cerut și obținut fara drept informații dintr-un dosar in care era cercetat pentru fapte ...

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…

- Pe durata gerurilor puternice care s-au lasat peste Moldova la inceputul primaverii, la gradina zoologica de la Chișinau s-a instalat o acalmie temporara - doar lupii și rișii se incalzesc la razele rare de soare. Inceputul primaverii in Moldova a fost unul cumplit - cu inghețuri și ninsori ingrozitoare.…

- Doi români au fost condamnati la închisare, miercuri, de o instanta din Irlanda de Nord, dupa ce acestia au fost gasiti vinovati pentru trafic de persoane si proxenetism, relateaza site-ul Belfast Live.

- Sapte angajati ai Spitalului Malaxa au fost condamnati ieri la inchisoare cu suspendare intr-un dosar de coruptie in care cu totii si-au recunoscut faptele. Sentinta a venit de la Tribunalul Bucuresti si nu este definitiva.

- Un instructor auto si un agent examinator au primit vineri din partea magistratilor Tribunalului Buzau pedepse de trei ani si jumatate de inchisoare cu executare si, respectiv, trei ani si opt luni cu executare pentru infractiunile de dare, instigare si participare la dare de mita si, respectiv,…

- Doi romani au fost arestați in Germania pentru ca au omorat o capra de Angora dintr-o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Doi suspecți au fost luați in custodie pentru furtul și uciderea unei capre gravide de la o gradina zoologica, au declarat autoritațile din Berlin. Poliția a arestat duminica…

- Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca ar fi scazut salariile a doua milioane de romani, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal, aceasta precizand ca cifra este aberanta.

- 3 jurnalisti celebri in Turcia, directorul de marketing si art directorul unui ziar, precum si un instructor de la Academia de politie, au fost condamnati vineri la inchisoare pe viata pentru acuzatii legate de tentativa de lovitura de stat din vara anului 2016, anunta AFP. Sentinta vine la capatul…

- Șoferi romani de camion, condamnați in Franța. Patronul unei firme și 13 șoferi romani de camion au fost condamnați in Franța pentru ca ar fi furat aproape 700 de roți de camion. Potrivit instanței din Rennes, care i-a condamnat la inchisoare de la 2 la 5 ani, aceștia ar fi produs un prejudiciu de 670.000…

- Un tribunal turc a condamnat vineri - la inchisoare pe viata - trei jurnalisti renuniti, acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat de la 15 iulie 2016. Fratii Ahmet si Mehmet Altan si jurnalista Nazli Ilicak, care neaga orice implicare in puciul esuat, au fost condamnati impreuna cu alti…

- Un militar și complicele acestuiau au primit pedepse mai aspre, dupa ce procurorii au contestat sentinta de condamnare anterioara, noteaza Noi.md. Potrivit probelor, in februarie 2017, un militar in termen, a parasit samovolnic teritoriul unitatii militare situata in mun. Chisinau. Citeva zile mai tirziu,…

- Veste buna pentru cei care iși cauta un loc de munca in strainatate. Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania.

- Curtea de Apel Bucuresti a dat miercuri primele sentinte in dosarul retrocedarilor de la ANRP. Fostul sef ANI, Horia Georgescu, si avocata Ingrid Mocanu au fost condamnati la cate 4 ani de inchisoare. Decizia nu este definitiva.

- analiza realizata de AirHelp arata ca anul trecut zeci de mii de pasageri din țara naostra ar fi trebuit sa primeasca despagubiri din cauza intarzierilor sau anularii curselor lor. Zborurile catre Turcia, Austria și Germania au cele mai mari probleme

- Sapte romani au fost condamnati la ani grei de inchisoare in Marea Britanie pentru frauda cu carduri bancare, cu un prejudiciu de peste 3 milioane de euro, scrie digi24.ro.Pedeapsa cea mai mare, de 11 ani de inchisoare, a primit-o cel considerat creierul gruparii de infratori.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au amanat pentru data de 23 martie dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare. Cea mai…

- Sebastian și Cristian Sandulache sunt șefii unui clan roman dedicat prostituției. Prinși de autoritați, proxeneții s-au ales cu 600 de ani de inchisoare. Din pacate, au sfidat și pacalit oamenii legii și au scapat ușor, platind o cauțiune cu bancnote false.

- Consiliul Economic si Social (CES) a dat joi aviz favorabil proiectului de ordonanta privind ajutorul dat celor 4 categorii de angajati afectati de revolutia fiscala, acesta fiind completat si cu o masura destinata angajatilor part-time, atat bugetari cat si din mediul privat, a anuntat ministrul Finantelor…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- Polițiștii Secției nr. 2 Micalaca cerceteaza un barbat care a furat dintr-o societate comerciala. Tanarul de 23 de ani, din Germania, a fost depistat in flagrant, la sfarșitul saptamanii trecute, in timp ce sustragea 13 bucați de cașcaval din incinta unui supermarket de pe Calea Radnei, din municipiul…

- Grazina zoologica din Vincennes, in imediata apropiere a Parisului, a fost evacuata.La fața locului au ajuns polițiști și tragatori de elita, dupa ce 50 de babuini au scapat din spațiul care le era rezervat.

- Sase cetateni straini au fost condamnati, miercuri, de Tribunalul Constanta, la inchisoare cu executare pentru trafic de stupefiante, ei fiind judecati in stare de arest dupa ce in urma cu un an si jumatate au fost prinsi in flagrant cu 2,5 tone de cocaina ascunsa intr-un depozit clandestin din Eforie…

- Doi tineri condamnati la inchisoare cu executare pentru tentativa de viol si lipsire de libertate in mod ilegal. Doi tineri au fost condamnați la Judecatoria Aiud la pedepse cu executare pentru infracțiuni contra persoanei. Inculpații sunt acuzați ca au obligat o minora sa se urce intr-un autoturism,…